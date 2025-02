Riqualificata la stazione San Pietro

Presentato l’intervento di riqualificazione della stazione di San Pietro. I lavori, portati avanti senza interruzioni alla viabilità ferroviaria, hanno riguardato gli spazi esterni e interni dello scalo e hanno permesso di azzerare le barriere architettoniche.

Un progetto realizzato con un finanziamento del valore di 11 milioni di euro, di cui 1,7 di fondi giubilari e la parte restante Gruppo Fs.

Fra gli obiettivi principali dell’intervento, la completa accessibilità, il potenziamento dello scambio modale con i sistemi di mobilità dolce e sostenibile e il miglioramento dell’attrattività grazie ad una archietettura rinnovata, nuova illuminazione, segnaletica, arredi, spazi e percorsi di accesso, oltre all’ampliamento e alla riqualificazione delle aree di transito e attesa.

Questa mattina erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Gruppo Fs Tommaso Tanzilli, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

“È significativo – ha detto il sindaco Gualtieri – aver realizzato l’intervento in un anno e mezzo senza interrompere il servizio. Questa è una stazione importante che ha potenzialità ancora maggiori di crescita. È stata necessaria una riqualificazione molto articolata che la rende più fruibile e decorosa. Sono stati fatti interventi che vanno oltre il perimetro interno della stazione. Un progetto che si collega con tanti altri all’insegna dell’intermodalità. Vogliamo che la rete ferroviaria urbana sia una metropolitana in superficie, integrata con il trasporto pubblico.

Tutti i lavori del quadrante Vaticano – ha proseguito Gualtieri – saranno conclusi entro l’inizio della primavera. E questo intervento si colloca in una strategia di quadrante: dai binari si prende la ‘Passeggiata del Gelsomino’, che è quasi ultimata e che a breve inaugureremo, e porta tramite un percorso bellissimo fino a uno degli ingressi del Vaticano. Qui inoltre arriverà la ciclabile da Monte Ciocci e poi c’è il sottopasso di via Gregorio VII, un altro intervento che stiamo per inaugurare“.

