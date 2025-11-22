Riqualificazione del verde: partono gli interventi su piazza Mazzini e strade limitrofe

Prenderanno il via lunedì 24 novembre gli interventi sulle alberature di piazza Mazzini previsti nel programma del Giubileo 2025.

Un’operazione attesa, destinata a cambiare il volto verde del quartiere, ma che nella prima fase comporterà l’abbattimento di diversi esemplari ormai compromessi.

Il primo cantiere interesserà viale Mazzini, dove i tecnici del verde urbano avvieranno il rinnovo e l’ampliamento dei filari di Prunus pissardi nigra.

Le verifiche agronomiche hanno infatti certificato che 38 alberi si trovano in classe di rischio D2, cioè in condizioni fitostatiche critiche, tali da richiedere un abbattimento “indifferibile” entro tre mesi.

Dopo il taglio, si procederà al deceppamento e, nel giro di pochi giorni, al reintegro dei filari.

A prendere il posto dei vecchi prunus saranno 115 nuovi esemplari di Pyrus calleyrana ‘Chanticleer’, i cosiddetti peri da fiore: una specie scelta per la maggiore resistenza al clima urbano, alle alte temperature e agli attacchi parassitari — un problema sempre più frequente per il Prunus — mantenendo però un impatto estetico molto simile.

Non solo piazza Mazzini. A partire da mercoledì 23 novembre gli stessi interventi si estenderanno anche su via Marcantonio Colonna, via Giuseppe Ferrari e via Fulceri Paulucci De Calboli. Qui saranno abbattute altre 19 alberature, anch’esse classificate in classe D, e sostituite dopo il deceppamento con 81 nuovi peri da fiore.

