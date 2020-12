Riqualificazione stradale di via Borghesiana

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina e via Casilina, nel quadrante est di Roma.

A coordinare gli interventi è il Dipartimento Simu di Roma Capitale. È prevista la riqualificazione dell’intera sede stradale su un tratto di circa 3 chilometri, la pulizia di tombini e caditoie, la bonifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il restyling della segnaletica orizzontale e verticale.

Il costo dell’intervento è di circa 1 milione di euro. I lavori vengono eseguiti in orario notturno per arrecare il minor disagio possibile alla viabilità del quartiere e alle attività commerciali. Sono previste diverse fasi di cantiere con la canalizzazione del traffico su sensi di marcia alternati.

“Con la riqualificazione di via Borghesiana mettiamo un altro importante tassello nel nostro programma pensato per riqualificare le strade della nostra città. Si tratta di un intervento eseguito su un tratto di oltre 3 chilometri, molto atteso da chi vive nel quartiere o ci lavora. Stiamo dedicando molta attenzione alle nostre periferie, perché dalla loro riqualificazione passa lo sviluppo della città e la ripresa delle attività commerciali e dell’economia”, spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Questo intervento in via Borghesiana prevede una manutenzione straordinaria della strada. Si tratta di un lavoro in cui si vanno a eliminare molti centimetri del vecchio asfalto che era ormai molto ammalorato. Dopo molti anni, riqualifichiamo questo importante asse viario, intervenendo non solo sulla strada, ma anche sulla rete idraulica e la segnaletica. Riserviamo, inoltre, grande attenzione agli attraversamenti pedonali che saranno realizzati con materiale bicomponente, più duraturo e resistente nel tempo”, precisa l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.