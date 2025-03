Rischio esondazione, effettuata esercitazione a Prima Porta

Domenica 23 marzo 2025 il dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale ha realizzato nel settore di Prima Porta una esercitazione di mitigazione del rischio inondazione che ha visto la partecipazione anche di altre strutture operative del sistema di protezione civile di Roma Capitale ed, in particolare, del Municipio XV, della Polizia Locale, e di alcune organizzazioni di volontariato convenzionate, oltre che il coinvolgimento di alcuni esercenti locali.

L’esercitazione ha avuto il doppio obiettivo di accrescere la cultura di protezione civile per l’autoprotezione e la resilienza del territorio, e di verificare le procedure operative previste dal piano di protezione civile vigente, adottando misure preventive del rischio e dei danni.

Le attività si sono focalizzate sul caso di rischio d’esondazione del Fosso di Pietra Pertusa, che afferisce alla marana di Prima Porta transitando sotto il ponticello di via della Giustiniana all’altezza di via Saronno, punto che ha già manifestato varie volte la sua pericolosità, in particolare durante l’evento calamitoso del 31gennaio 2014.

A partire dalle 10, sullo scenario dell’esercitazione sono stati presenti volontari di protezione civile, personale del Dipartimento e della Colonna Mobile Enti Locali, per sensibilizzare i presenti e distribuire il materiale informativo.

I volontari erano dislocati presso il parcheggio del centro commerciale di via della Giustiniana 271 e presso la sede della vicina associazione di volontariato Roma XV.

Alle 13:30 circa, alla presenza del sindaco, Roberto Gualtieri, e del presidente del municipio XV, Daniele Torquati, sono state montate le barriere antiallagamento, da squadre di volontari coordinate dal personale del Dipartimento e coadiuvate dagli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, che per questo hanno interrotto la circolazione su via della Giustiniana dalle 13:30 alle 14:00.

“Voglio ringraziare tutto il sistema della Protezione Civile, la Polizia Locale, il Municipio XV e la Struttura Commissariale per questa straordinaria esercitazione a cui abbiamo assistito. Questo è un territorio con una grande predisposizione al rischio idrogeologico e per questo la prevenzione é fondamentale.

Oggi è stata fatta una prova importante con cui sono state testate anche le tante nuove attrezzature acquistate con le risorse del Giubileo per la Protezione Civile nella speranza che non si debbano mai utilizzare” ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

“Lo scopo dell’esercitazione non si limita a testare tempi e modalità di intervento del sistema di protezione civile, ma si sostanzia soprattutto, nella promozione verso la cittadinanza della consapevolezza dei rischi specifici del territorio e della cultura dell’autoprotezione, oltre a voler significare la forte presenza e attenzione delle istituzioni nel territorio“, ha spiegato Giuseppe Napolitano, direttore del Dipartimento Protezione Civile.

