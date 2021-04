Ieri mattina il mio carissimo amico Maurizio si è risvegliato dal coma nel reparto Covid di… e ha cercato un telefonino ed il giornale.

Il primo per comunicare alla sua amata Veronica che era fuori del tunnel e che la vita è bella, il secondo per verificare il suo stato psicologico.

Mi ha telefonato ieri pomeriggio, mi ha urlato la sua gratitudine al Cielo per lo scampato pericolo e per il ritorno dei sapori della speranza e dell’entusiasmo e poi ha aggiunto: “Per due giorni non mi sentirete, devo farmi passare la rabbia che mi è venuta quando ho scoperto dal giornale una brutta cosa: questa mia esperienza mi ha allontanato definitivamente dagli uomini ‘normali’, che sanno discernere tra h 22 e h 23 per una manciata di voti, ma non si rendono conto che la vera vita è meravigliosa”.

Sorridendo ha salutato, senza dire quando potremo risentirci…

Ciao, Maurizio, ti voglio bene.