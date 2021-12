Ritorno in servizio della linea tram 2 (piazzale Flaminio – piazza Mancini)

Sabato 18 dicembre il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà presente, con l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e la Presidente del Municipio II Francesca Del Bello, alla riapertura della linea tram 2 (piazzale Flaminio – piazza Mancini) di Atac.

È considerato dai romani uno dei mezzi più comodi per arrivare allo Stadio Olimpico. Ma viene utilizzato anche da tantissimi che abitano o lavorano nelle strade di via Flaminia. Uno dei più noti della Capitale, ma anche uno dei mezzi pubblici romani dalla “carriera” più travagliata. La linea 2 del tram è stata interrotta più volte a causa dei tanti lavori effettuati, non ultimo quello partito a novembre 2020 per manutenzione e messa in sicurezza.