Ritrovata a Colle Oppio una donna scomparsa

Durante lo sgombero e la bonifica del Parco Colle Oppio del 17 ottobre 2023 la Polizia di Roma Capitale ha ritrovato una donna di 38 anni che era scomparsa.

Smarrita, impaurita, infreddolita e molto disorientata è stata trovata e rassicurata dagli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale e dal personale dell’unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e poi affidata alle cure mediche del caso.

Circa due mesi fa si era allontanata spontaneamente da una clinica di Genzano, per poi sparire nel nulla.

Alle operazioni di pulizia dell’intera area, in prossimità del Colosseo, hanno preso parte personale Ama, Servizio Giardini di Roma Capitale e della Sala Operativa Sociale che ha preso in carico tre cittadini somali con regolare permesso (per motivi umanitari) identificati dagli operanti.

Il monitoraggio dell’area proseguirà nei prossimi giorni.