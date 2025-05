Robert Francis Prevost eletto Papa: è Leone XIV

È un pomeriggio che resterà nella storia. Alle 18.08 esatte, una colonna di fumo bianco si è alzata dal comignolo della Cappella Sistina. L’attesa è finita, la Chiesa ha un nuovo pontefice.

E piazza San Pietro, già gremita da oltre 45mila persone, è esplosa in un’ovazione che ha attraversato i secoli e abbracciato i continenti. Si chiama Leone XIV il 267esimo successore di Pietro: è il cardinale Robert Francis Prevost, 69 anni, statunitense, missionario e teologo, uomo della periferia e del dialogo.

Quando alle 19.15 il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha pronunciato l’antico annuncio “Habemus Papam”, il brusio si è trasformato in silenzio teso. Poi l’emozione: “Robertum Franciscum Prevost, qui sibi nomen imposuit Leone XIV”.

Tre minuti dopo, la loggia centrale della Basilica si è aperta e il nuovo papa ha fatto il suo primo passo da pastore universale.

Una benedizione asciutta, profonda. Un pontefice che si presenta senza orpelli, ma con la densità di una vita vissuta accanto agli ultimi. Le Guardie Svizzere in alta uniforme, la banda vaticana, il sindaco Gualtieri, il presidente della Regione Rocca, le bandiere da ogni parte del mondo: Roma ha accolto il nuovo Vescovo con il calore di una città madre.

Nato a Chicago nel 1955, agostiniano, teologo, canonista e missionario, Prevost ha vissuto anni nelle periferie del Perù.

Era considerato uno degli uomini di fiducia di papa Francesco, che nel 2023 lo aveva nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi, chiamandolo a formare i nuovi pastori della Chiesa. Un ruolo strategico, che Prevost ha svolto con lo stile sobrio di chi sa ascoltare, più che apparire.

La sua è una Chiesa “in uscita”, radicata nella missione e nella sinodalità. Ma anche una Chiesa preparata, capace di formare e accompagnare.

Il suo nome da papa, Leone XIV, richiama forza, ma anche discernimento: non è un caso se lo stesso Leone XIII, a fine Ottocento, fu il pontefice che aprì la Chiesa al mondo moderno. Prevost sembra voler raccogliere quel testimone.

Prima dell’uscita pubblica, come da tradizione, il neoletto papa si è ritirato per alcuni minuti nella “stanza delle lacrime”, dove ha indossato i paramenti papali. Un momento intimo, tra commozione e solennità. Poi la scelta del nome, l’emozione del debutto, e infine la benedizione alla città e al mondo.

Alle 19.23 l’urlo di piazza San Pietro è stato quasi fisico: onde di applausi, lacrime, preghiere, abbracci. I clacson a via della Conciliazione, la metropolitana presa d’assalto, il cielo di Roma che si è tinto dei colori delle bandiere di tutto il mondo. La Capitale ha ritrovato per un giorno il suo ruolo universale.

Non sarà un pontificato facile: guerre, diseguaglianze, crisi vocazionali, il tema degli abusi, i nodi della riforma. Ma il volto di Papa Leone XIV lascia intravedere un inizio di speranza.

Non un cambio di rotta, ma forse un passo più profondo nella direzione già tracciata da papa Francesco: quella del Vangelo vissuto, predicato e soprattutto condiviso.

