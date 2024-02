Rocca: Sbloccati dal CIPESS 720 milioni per la Roma-Pescara

«Lo sblocco dei 720 milioni da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), rappresenta l’impegno e l’attenzione che il Governo Meloni sta dando alle nostre Regioni. Con l’utilizzo di queste risorse, finalmente, il Lazio e l’Abruzzo saranno connesse da un’infrastruttura ferroviaria all’avanguardia, che garantirà un servizio all’altezza per i pendolari e per l’economia delle due regioni», lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Un collegamento importante, quello tra il Mar Tirreno e il Mare Adriatico – ha concluso il presidente Rocca – che permette una connessione strategica tra due territori che hanno sempre collaborato tra di loro. Per questo ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i Ministri Raffaele Fitto e Matteo Salvini, che con il loro lavoro costante garantiscono obiettivi strategici per l’Italia».

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati