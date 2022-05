Rock in Roma, il grande ritorno

Nell’edizione 2022, la dodicesima, di Rock in Roma, dal 10 giugno al 30 luglio più l’11 settembre (concerto di Paul Weller) i mostri sacri (Deep Purple, Herbie Hancock, Patti Smith, Skunk Anansie), la schiera dei giovani e giovanissimi già ai vertici (con alcune serate sold-out, come nel caso dei Maneskin e di Blanco). Una line-up di forte impatto che copre decenni di storia del rock, le sue tribù attuali – internazionali e italiane – e i territori di confine, affacciati sul pop di consumo, sul rap, sulla trap, sull’hip-hop, sulla techno, sui suoni latini, sul jazz.

Sarà anche l’edizione che segna il ritorno nella Capitale del rock d’estate dal vivo, dopo il biennio della pandemia. 42 appuntamenti live facendo la spola fra tre location: il classico Ippodromo delle Capannelle, il Circo Massimo, la cavea dell’Auditorium.

Forte accento, quest’anno, sull’ecosostenibilità (saranno allestite isole ecologiche per la differenziata) e sull’idea di “musica per la pace”: il festival ospita Save The Children e ne promuove iniziative e campagne.

