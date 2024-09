Roditori alla Scuola Materna “La Casa dei Bimbi”: allarme e paura tra le famiglie dei piccoli

Emergenza Roditori alla Scuola Materna “La Casa dei Bimbi” alla Garbatella! Un allarme ha colpito i genitori dopo che le insegnanti hanno segnalato la presenza di topi nella storica struttura di piazza Nicola Longobardi.

La preoccupazione per la salute dei piccoli e per una possibile chiusura della scuola si è diffusa rapidamente, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Francesca Vetrugno, assessora alla Scuola del municipio VIII, ha rassicurato i genitori: “La scuola non ha mai chiuso. Siamo consapevoli dell’allerta, ma la situazione è sotto controllo.

Nel fine settimana è previsto un intervento di derattizzazione. Potrebbe essere necessario tenere la scuola chiusa lunedì 23 per verificare le cause della presenza dei roditori e accertarci che non ci siano fattori che li attirano, nonostante i controlli effettuati prima della riapertura.”

La “Casa dei Bimbi”, progettata dall’architetto Sabbatini nel 1927 e realizzata su una villa rinascimentale, ha una storia affascinante, ma non senza problemi.

Negli ultimi anni, la manutenzione ha lasciato a desiderare: nel 2018 un grande albero caduto ha costretto a chiudere l’area verde per quasi un anno, mentre nel 2019 infiltrazioni d’acqua hanno allagato i corridoi, causando un’altra chiusura temporanea.

Con un patrimonio così ricco, i genitori sperano ora che la scuola possa tornare a essere un ambiente sereno e sicuro per i loro bambini.

