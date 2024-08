Roma 2024: Gualtieri svela le novità su trasporti, sicurezza, rifiuti e stadio della Roma

Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma, ha affrontato senza filtri i temi più scottanti della capitale in un’intervista esclusiva con lo youtuber Ivan Grieco durante una diretta su Twitch.

Dalla crisi dei rifiuti alla movimentata vita notturna, passando per le difficoltà della mobilità e il futuro dello stadio della Roma, Gualtieri ha fatto il punto della situazione, promettendo cambiamenti significativi e ammettendo le sue sfide.

Rifiuti e Mobilità:

La crisi dei trasporti pubblici è il nodo cruciale. Gualtieri non ha nascosto il disagio per le condizioni della metro B, spesso criticata per ritardi e affollamenti. “Abbiamo toccato il fondo,” ha ammesso, promettendo un piano di rilancio che prevede l’arrivo di 36 nuovi convogli e una revisione completa dei treni. “Mi vergogno, chiedo scusa ai romani ogni giorno,” ha dichiarato, aggiungendo che “da gennaio le cose inizieranno a migliorare.”

Per quanto riguarda i rifiuti, il sindaco ha annunciato “l’acquisto di nuovi camper per la polizia locale, destinati a diventare veri e propri commissariati mobili nelle aree più critiche della città.” Inoltre, “ha garantito che entro fine 2024 tutti i cassonetti saranno sostituiti e ha delineato un ambizioso piano per ridurre i costi di smaltimento attraverso impianti di biodigestione e termovalorizzazione”.

Sicurezza e Mobilità:

Sul fronte della sicurezza, Gualtieri ha riconosciuto la persistenza del problema dei borseggiatori nelle metropolitane. Dopo un incontro con il ministro Piantedosi e i sindaci di Milano e Napoli, ha annunciato “l’estensione del servizio Polmetro a Roma, che prevede un incremento della presenza di vigilantes e polizia nelle stazioni”.

Il Futuro del Calcio e della Capitale:

Quando si parla dello stadio della Roma, Gualtieri esprime ottimismo sul progetto, ora apparentemente in fase di accelerazione. Tuttavia, il sindaco ha lasciato trapelare che la sua candidatura futura potrebbe non essere legata solo al completamento del nuovo impianto.

Rivendicazioni e Rimpianti:

Infine, Gualtieri non ha risparmiato critiche all’ex sindaca Virginia Raggi, rimpiangendo la decisione di non candidare Roma per le Olimpiadi 2024. “Era una scelta sbagliatissima. Roma aveva tutte le carte in regola,” ha dichiarato, sottolineando che le Olimpiadi avrebbero portato risorse e opportunità cruciali per la città.

Con un bilancio che include una recente approvazione e un incremento delle risorse per le assunzioni, Gualtieri sembra determinato a lasciare il segno, seppur con la consapevolezza delle sfide che ancora lo attendono.

