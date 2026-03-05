Roma, 700 mila euro per la primaria di piazzale Hegel: tetti nuovi contro le infiltrazioni

Un intervento strutturale e definitivo per mettere fine a decenni di problemi: la primaria di piazzale Hegel, parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone/Alberto Sordi, avrà finalmente coperture meteoriche adeguate.

Lunedì 2 marzo è stata infatti aggiudicata la gara d’appalto per i lavori, finanziati con 700 mila euro, grazie a un emendamento del consigliere Giorgio Trabucco, in collaborazione con l’assessorato competente e il Municipio Roma IV.

Cosa cambierà

Il progetto prevede il rifacimento completo delle guaine sui tre edifici della primaria, la modifica delle pendenze dei tetti e il rifacimento dei bocchettoni, con l’obiettivo di evitare che, come accaduto negli ultimi quarant’anni, le aule si trasformino in piscine durante le piogge più intense.

Secondo la vice presidente del Municipio, Annarita Leobruni, questo intervento permetterà finalmente di programmare una manutenzione ordinaria efficace, un elemento finora impossibile da realizzare a causa di fondi limitati.

“È questo il dato più significativo che ho portato all’assemblea: un confronto franco e diretto su tutto – teatro, guaine, manutenzione, sicurezza”, ha sottolineato Leobruni.

Sicurezza e manutenzione già in corso

Tra le preoccupazioni dei genitori, alcune urgenti erano già state affrontate: una delle porte antincendio all’ingresso della scuola è stata riparata.

Il cantiere partirà in primavera

I lavori veri e propri prenderanno il via a fine primavera, con l’obiettivo di risolvere definitivamente problemi storici di infiltrazioni e danni causati dalle intemperie.

“L’edilizia scolastica non è un dettaglio. È il nostro più grande impegno”, ha concluso Leobruni, sottolineando la volontà di garantire a studenti e personale scolastico spazi sicuri e funzionali.

