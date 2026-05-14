Roma, a Borgo Pio la giustizia cambia volto: nasce il primo Centro per la mediazione tra vittime e colpevoli

Nel cuore di Borgo Pio apre le porte un nuovo spazio dedicato al dialogo, all’ascolto e alla ricostruzione dei rapporti spezzati dal conflitto.

È stato inaugurato oggi, al civico 10 della storica strada a pochi passi dal Vaticano, il nuovo Centro per la Giustizia Riparativa promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale.

Non un semplice ufficio amministrativo, ma un luogo pensato per favorire il confronto tra chi ha subito un reato e chi ne è ritenuto responsabile, attraverso percorsi volontari di mediazione guidati da professionisti specializzati.

L’obiettivo è creare uno spazio protetto in cui vittime e autori dell’offesa possano affrontare quanto accaduto, elaborare il conflitto e, dove possibile, costruire forme di riparazione condivisa.

“Con questa inaugurazione Roma Capitale compie un passo importante verso un modello di giustizia più umano e vicino alle persone”, ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, durante la presentazione del centro.

L’assessora ha sottolineato come la giustizia riparativa non voglia sostituire il tradizionale percorso giudiziario, ma integrarlo attraverso strumenti capaci di rimettere al centro le relazioni umane, la responsabilità personale e la ricostruzione della fiducia. “Si tratta di un processo fondato sull’ascolto, sulla riflessione condivisa e sulla possibilità concreta di creare nuovi legami con la comunità”, ha aggiunto.

Il progetto punta anche a coinvolgere il territorio e le reti sociali cittadine. Il Centro lavorerà infatti in sinergia con servizi sociali, enti del Terzo Settore e istituzioni locali, trasformando la comunità in parte attiva del percorso di mediazione.

Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, alle famiglie e a tutte le persone che scelgono volontariamente di intraprendere un percorso di responsabilità condivisa e riconciliazione.

Il nuovo Centro per la Giustizia Riparativa sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con apertura pomeridiana il martedì dalle 14 alle 17. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il numero 06 67106799.

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