Roma accelera verso il futuro: il 5G conquista le piazze della Capitale

Roma, la città eterna, continua a rinnovarsi senza mai dimenticare la sua anima. Tra vicoli millenari e monumenti che raccontano la storia del mondo, prende forma una rivoluzione silenziosa ma potente: quella digitale.

Dopo il debutto del wi-fi pubblico in piazza del Campidoglio e l’attivazione delle prime nove stazioni 5G sulla linea A della metro, la Capitale accelera sul sentiero dell’innovazione.

Il progetto Roma 5G, fiore all’occhiello di una visione ambiziosa, si estende come una rete invisibile ma potentissima, pronta a connettere cittadini, turisti, imprese e istituzioni.

Un investimento importante – quasi 100 milioni di euro, di cui 20 da Roma Capitale – frutto di una sinergia tra pubblico e privato. In campo, al fianco del Comune, Boldyn Networks, leader globale nelle infrastrutture digitali, insieme ai suoi partner IFM Spa, Unidata Spa e Cecchini Srl.

Le piazze del centro: dove la storia incontra la tecnologia

Nel cuore della città, 11 nuove piazze sono già pronte a offrire connessione ultraveloce. Da piazza Trilussa, regno dei poeti e dei tramonti sul Tevere, a piazza del Popolo, crocevia di cultura e turismo. E ancora: piazza Mazzini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Buenos Aires, fino a piazzale della Stazione.

I permessi sono stati rilasciati anche per piazza Adriana e piazza di San Cosimato, che presto si uniranno alla rete. In sei piazze, tra cui piazza Farnese, piazza Istria e piazza Euclide, i lavori sono già terminati.

Non solo centro: il 5G arriva anche in periferia

Ma il futuro non si ferma al centro. In 21 piazze dei quartieri periferici i cantieri sono in piena attività. A piazza Pakistan nel Municipio IX, a piazza Biagio Pace nel XII, a piazza Pietro Thouar nel XIV, la connessione 5G sta diventando realtà. Altre 40 piazze sono in attesa di autorizzazioni, e in 19 casi manca solo il via libera della Soprintendenza. Intanto, sei piazze sono già in fase di progettazione.

Una città che guarda avanti

“La road map per portare il 5G in ogni angolo di Roma sta procedendo con decisione – commentano Riccardo Corbucci e Antonella Melito, presidente e vicepresidente della Commissione Innovazione Tecnologica –. È un passo fondamentale per rendere la Capitale sempre più intelligente, connessa e competitiva a livello internazionale”.

