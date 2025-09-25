Roma accoglie 20 mila catechisti per il Giubileo: modifiche alla viabilità intorno a San Pietro

Dal 26 al 28 settembre appuntamento con il Giubileo dei catechisti. Per l’occasione, nell’area di San Pietro sono previste modifiche alla viabilità.

Nello specifico, sabato e domenica sarà attiva un’area di sicurezza con varchi attorno alla Basilica di San Pietro, che comporterà la chiusura delle principali vie d’accesso.

Dalle ore 7 di sabato e domenica, in programma chiusure al traffico in via Rusticucci, vicolo del Campanile e via Scossacavalli. Divieti di sosta, invece, in via di Porta Angelica, che poi verrà chiusa a partire dalle ore 7 di domenica.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, per arrivare a San Pietro con la metropolitana le fermate più vicine sono Cipro (con ascensore) e Ottaviano (con montascale) della linea A.

Le linee bus che permettono di raggiungere il Vaticano sono 19bus, 23, 32, 40, 46, 49, 62, 64, 70, 98, 190F (linea festiva), 280, 492, 590, 870, 881, 916 e 982.

I treni regionali che effettuano la fermata di San Pietro sono quelli delle linee FL3 (che fermano tra le altre alle stazioni di Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Valle Aurelia e Trastevere) e FL5 (che fermano anche alle stazioni di Aurelia, Trastevere, Ostiense, Tuscolana e Termini). È possibile anche utilizzare la linea FL1 (ferma anche a Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense) fino a Trastevere e poi le linee FL3 e FL5 fino alla stazione di San Pietro. Da quest’ultima, è possibile raggiungere la basilica a piedi passando per via della Stazione di San Pietro e via di Porta Cavalleggeri. Sui treni sono validi gli stessi titoli di viaggio della rete Atac (Metrebus Roma e Metrebus Lazio valido nella zona tariffaria A).

Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Il programma

Il Giubileo dei catechisti porterà a Roma circa 20 mila partecipanti da 115 Paesi diversi.

Nella giornata di venerdì, dalle ore 8 alle 17, sono in programma i pellegrinaggi dei catechisti alla Porta santa della Basilica di San Pietro. Alle 18.30, sempre in Basilica, è prevista invece la veglia di preghiera presieduta da monsignor Rino Fisichella.

Sabato, alle 10, udienza giubilare di Papa Leone XIV. Dalle 12 alle 16, proseguendo, riprenderanno i pellegrinaggi alla Porta santa. Alle 16, invece, diverse chiese del centro di Roma ospiteranno le catechesi con i vescovi.

Domenica, infine, Santa messa in piazza San Pietro presieduta dal Santo Padre con inizio alle ore 10.

Ulteriori informazioni sul sito iubilaeum2025.va .

