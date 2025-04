Roma, ad agosto Ztl notturne sospese: ecco gli orari aggiornati

Agosto, tempo di ferie… anche per le Ztl notturne. Come ogni estate, Roma concede una pausa alle limitazioni del traffico nelle ore serali.

Da Centro a Testaccio, da Trastevere a San Lorenzo, le zone a traffico limitato notturne saranno sospese per tutto il mese.

Una boccata d’ossigeno per chi resta in città o per chi la visita nelle serate più calde dell’anno.

Restano invece attive le Ztl diurne, con orari confermati rispetto ai mesi precedenti. Ecco il dettaglio per orientarsi tra i varchi:

Ztl diurna Centro Storico

Attiva dal lunedì al venerdì: 6:30 – 18:00

Il sabato: 14:00 – 18:00

Spenta nei festivi infrasettimanali (es. giovedì 15 agosto)

Ztl Tridente

Attiva dal lunedì al venerdì: 6:30 – 19:00

Il sabato: 10:00 – 19:00

Spenta nei festivi infrasettimanali

Ztl diurna Trastevere

Attiva dal lunedì al sabato: 6:30 – 10:00

Spenta nei festivi infrasettimanali.

