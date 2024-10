Roma al centro della logistica: Scannell Properties inaugura il cantiere di via di Salone

A Roma, in via di Salone 129, si è aperto il cantiere di un ambizioso progetto targato Scannell Properties: un innovativo centro logistico urbano, destinato a rivoluzionare l’efficienza delle infrastrutture di distribuzione della capitale.

Adiacente a via Tiburtina, a soli due chilometri dal Grande Raccordo Anulare e a quindici minuti dal centro città, sorgerà un moderno hub di 33.000 mq composto da due unità indipendenti di 5.500 mq ciascuna, studiato per rispondere con versatilità alle necessità della logistica moderna e urbana.

Questo complesso, nato per incrementare la rapidità e l’efficienza della distribuzione sul territorio romano, sorge in posizione strategica, una qualità che secondo Francesco Nappo, Italy Expansion Director di Scannell Properties, rappresenta il vero punto di forza del progetto:

“Logistic Park Roma sarà uno dei pochissimi poli sul mercato così vicino al GRA e al centro città, concepito per offrire spazi di grado A, modulari e adattabili, che agevoleranno le attività dei nostri futuri partner.”

Sostenibilità e innovazione al centro del progetto:

Il futuro polo logistico di via Salone non mira soltanto a creare un’infrastruttura moderna, ma punta a diventare un modello di eccellenza ambientale.

La sostenibilità è un principio guida per Scannell Properties, che ha inserito nel progetto l’uso di materiali a basso impatto ambientale, oltre alla massimizzazione dell’efficienza energetica grazie a fonti rinnovabili e al recupero delle risorse idriche.

Ivan Poletti, Head of Construction dell’azienda, ha sottolineato l’impegno in questa direzione: “Per noi la sostenibilità non è solo un traguardo, ma una filosofia che integra ogni aspetto dei nostri interventi.

Le tecnologie adottate non solo ottimizzano costi e rendimento, ma offrono un ritorno economico a lungo termine per gli utenti finali, generando valore sia per la città che per i suoi cittadini.”

Una nuova area verde per la comunità:

Non solo logistica: il progetto di via Salone riserva spazio anche per una zona verde pubblica di 3.500 mq.

Quest’area sarà allestita con nuovi servizi per favorire il benessere dei lavoratori e di chi frequenta il centro, contribuendo a rigenerare e valorizzare il quartiere circostante.

L’obiettivo di Scannell Properties è portare una ventata di innovazione sostenibile nell’assetto logistico della città, rispondendo alla crescente richiesta di spazi efficienti, vicini e rispettosi dell’ambiente.

In un contesto sempre più orientato all’ottimizzazione delle risorse e alla sostenibilità, il nuovo polo logistico rappresenta una tappa cruciale per l’evoluzione della capitale come snodo chiave del settore della logistica italiana.

Un polo logistico che guarda al futuro:

Grazie alla modularità degli spazi e a un’automazione all’avanguardia, il nuovo centro sarà in grado di rispondere rapidamente alle esigenze in continua evoluzione del settore della logistica.

La combinazione di funzionalità avanzate e sostenibilità ambientale rende Logistic Park Roma un asset strategico, pronto a diventare un riferimento nazionale per efficienza e innovazione.

