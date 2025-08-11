Roma, al via il bando da 22,6 milioni per il progetto “100 Parchi”

Pubblicato il bando di gara, per un importo complessivo di 22 milioni e 600 mila euro, del Dipartimento Tutela Ambientale per il reclutamento delle imprese esecutrici di parte dei progetti afferenti al programma “100 parchi”.

Il Progetto 100 Parchi per Roma ha come obiettivo il recupero e la riqualificazione di 100 parchi e aree verdi della città in 10 anni, restituendole alla piena fruibilità pubblica.

L’accordo quadro della durata di 4 anni è suddiviso in 14 lotti: parco di Via Valsolda, parco Sicinio Belluto, parco di via degli Alberini, area verde di via Marcello Candia, parco Madre Teresa di Calcutta, parco della Romanina, Parco delle Tre Fontane, parco Cesare Pavese, giardino Pisino, Villa Veschi, parco della Cellulosa, parco di Lucchina, parco di via dei Gennari e parco Umberto Lenzini.

Un insieme di progetti che interessano diversi municipi, a partire dal III e dal IV dove è prevista la valorizzazione di quattro aree verdi che insistono sul corso dell’Aniene.

Il recupero del parco Sicinio Belluto, parco Gennari, parco Alberini e parco Valsolda mira, infatti, a ricreare luoghi di ritrovo per la collettività e connessioni con le aree paesaggistiche di pregio naturalistico lungo il fiume, favorendo i percorsi per la mobilità lenta.

Protagonisti dell’opera di riqualificazione sono anche zone più periferiche della capitale, tra cui parco della Romanina, parco della Cellulosa, l’area verde Via Marcello Candia e giardino Lucchina.

Sono previsti interventi di riqualificazione vegetazionale, realizzazione di aree attrezzate e nuovi percorsi ciclopedonali, capaci di contribuire alla rinascita dei quartieri e garantire un collegamento con le aree più centrali, attraverso un’unica infrastruttura verde.

“Sono molto soddisfatta per la pubblicazione di questo bando, che concretizza la nostra idea di realizzare 100 parchi per Roma. Questi 14 progetti si aggiungono agli altri cinque parchi d’affaccio sul Tevere, realizzati con fondi giubilari, a Tiberis parco permanente e ai parchi già aperti di Castellaccio, Volusia, Monte Cucco, Afa e il Parco delle Sabine. Rientrano nel progetto anche Villa Bonelli e Villa Flora, per le quali a breve verrà indetta la gara. Su questa linea intendiamo proseguire per riqualificare l’immagine dell’intera città.

La strategia individuata è quella di consolidare il sistema dei parchi, articolarlo e renderlo sempre più ramificato ed esteso. Vogliamo rimettere al centro il patrimonio di Roma, come città più verde d’Europa e intendere il verde quale elemento chiave per una sfida mirata alla sostenibilità, alla crescita sociale e alla promozione del benessere delle persone.

Mi auguro che ci sia un’ampia partecipazione alla gara e che questi interventi possano, una volta realizzati, restituire ai quartieri degli spazi verdi di aggregazione” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti.

Il bando è consultabile sulla piattaforma tuttogare e il termine per le offerte è fissato per le ore 10 del 22 settembre 2025.

