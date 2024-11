Roma allo Smart City Expo World Congress di Barcellona

Si è aperto, ieri 5 novembre, lo Smart City Expo World Congress di Barcellona, dove Roma Capitale presenta la sua visione di smart city sostenibile e inclusiva.

La partecipazione all’evento è un’occasione unica per mostrare come la città eterna si stia trasformando in un modello di innovazione urbana fondato sulla collaborazione tra pubblico, privato e cittadini, con l’obiettivo di integrare tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili.

Presenti all’evento il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli, l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, il Presidente e la Vicepresidente della Commissione Statuto e Innovazione Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

Lo stand di circa 120 mq, concepito per rappresentare una “Roma del futuro” in cui tradizione e innovazione convivono, è suddiviso in aree tematiche che favoriscono l’interazione tra tecnologia, sostenibilità e collaborazione strategica. L’ambiente è pensato per coinvolgere il pubblico e offrire un’esperienza immersiva grazie a tecnologie come la realtà virtuale, che permette di esplorare l’Ara Pacis direttamente da Barcellona.

L’area espositiva include inoltre un palco centrale, ispirato all’Ara Pacis Augustae in chiave contemporanea, dove si tengono presentazioni e workshop, e uno spazio media, dedicato alla produzione di contenuti digitali come podcast.

Tra i progetti presentati la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Roma, un hub di ricerca e sperimentazione nato per favorire la creazione di un ecosistema dell’innovazione, favorendo la nascita di startup e supportando il trasferimento tecnologico verso la comunità e le imprese locali.

I progetti innovativi in mostra sottolineano l’impegno di Roma verso la smart city: dalla rete Roma5G, che con 850 hotspot WiFi6 e numerosi punti di accesso nelle piazze e nei tunnel cittadini offrirà connettività avanzata a basso impatto ambientale, alla Centrale del Traffico, che utilizza intelligenza artificiale e dati in tempo reale per ottimizzare la mobilità urbana, ridurre le congestioni e fornire informazioni precise ai cittadini.

Un ulteriore progetto di punta è il Polo Operativo “Smart Police Support”, che entro il Giubileo 2025 sarà potenziato con circa 15.000 telecamere integrate, monitorate tramite un sistema di IA, per garantire sicurezza urbana in conformità con le normative sulla privacy. Completa l’esposizione la zona dedicata a Roma Partecipa, uno spazio che promuove l’inclusione digitale, garantendo che le tecnologie smart siano accessibili a tutti.

Con un programma ricco di incontri, Roma Capitale consolida la sua posizione come città aperta allo scambio di buone pratiche internazionali, intrecciando innovazione e sostenibilità per migliorare la qualità della vita.

Nell’ambito della Smart City Expo World Congress, insieme ai rappresentanti delle principali città europee e dell’unione delle aziende del trasporto pubblico, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha firmato la Dichiarazione per la sostenibilità e attrattività del trasporto pubblico riaffermando l’impegno di tutte le città europee su sistemi di trasporto che garantiscano la mobilità quotidiana di tutti. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata, a cura del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti.

