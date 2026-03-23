Roma amplia la rete sanitaria di prossimità: inaugurate tre nuove Case della Comunità

Un nuovo passo avanti nella sanità territoriale della Capitale: da oggi, i cittadini romani possono contare su tre nuove Case della Comunità, centri di prossimità che uniscono assistenza primaria, specialistica e servizi diagnostici in un unico punto di riferimento.

Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al direttore generale della Asl Roma 2, Francesco Amato, ha tagliato il nastro dell’HUB “Tuscolano” in via Monza 2, nel cuore del Municipio VII.

In contemporanea, in videocollegamento, sono state inaugurate le strutture “Casale de Merode” in via Casale de Merode 8 a Tor Marancia e “Decima Torrino” in via Camillo Sabatini, Municipio IX.

Gli interventi, finanziati con fondi del Pnrr, hanno permesso la ristrutturazione e l’ammodernamento delle tre sedi: un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, ripartito in 1.874.855,32 euro per Tuscolano, 1.624.169 euro per Casale de Merode e 1.723.147 euro per Decima Torrino.

Servizi e specializzazioni: un hub per ogni cittadino

Le nuove Case della Comunità non sono semplici ambulatori: offrono prestazioni specialistiche e diagnostiche di primo livello, screening oncologici, assistenza infermieristica e percorsi personalizzati per la continuità assistenziale.

Tuscolano: ortopedia, geriatria, ginecologia, oculistica, cardiologia, neurologia, dermatologia, urologia e molto altro. Ambulatorio infermieristico, centro prelievi, CUP e Punto Unico di Accesso (PUA). Screening diabetologico e oncologico.

Casale de Merode: ambulatori specialistici, assistenza domiciliare integrata (ADI), ambulatori infermieristici, percorsi per stranieri temporaneamente presenti (STP) e cittadini europei non iscritti (ENI). Centro prelievi, CUP e screening colon-retto.

Decima Torrino: ambulatori di cure primarie e infermieristiche, oculistica con PDTA Glaucoma e OCT, percorsi diagnostici-terapeutici, servizi AFT/MMG e PLS, CUP e Punto Unico d’Accesso.

Un punto di riferimento stabile per i cittadini

Secondo Rocca, “le nuove Case della Comunità rappresentano un punto di riferimento stabile per i cittadini, capace di offrire servizi completi senza costringere i pazienti a lunghe attese o a spostamenti lontani.” L’obiettivo, ha aggiunto, è quello di rafforzare l’assistenza di prossimità, integrando competenze mediche, infermieristiche e diagnostiche, e garantire continuità e qualità negli interventi sul territorio.

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