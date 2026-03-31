Roma Appia Run 2026: la “Regina Viarum” si allunga a 19 km per l’omaggio all’UNESCO

Si è svolta questa mattina, nel cuore dei Fori Imperiali, la conferenza stampa di presentazione della Roma Appia Run 2026.

Giunta alla XXVII edizione, l’omaggio in movimento alla via Appia Antica, la “Regina Viarum”, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si correrà domenica 19 aprile.

Diverse le novità nel percorso; la più stimolante è rappresentata dalla lunghezza del tracciato che si estende per 19 km, mentre quella più breve si correrà sulla distanza di km 7,5, ma gli atleti potranno ancora godere del transito nel Parco della Caffarella e quello all’interno delle Catacombe di San Callisto, passaggi capaci di regalare emozioni rare e un contatto diretto con la storia millenaria della città.

La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Futura Atletica e ASD Roma Appia Run, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Parco Regionale dell’Appia Antica, del Parco Archeologico dell’Appia Antica, del Parco Archeologico del Colosseo, del CONI, di Sport e Salute e si svolge sotto l’egida della Fidal.

Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, durante la conferenza stampa, ha commentato: “I partecipanti diventanto protagonisti in un dialogo continuo tra passato, presente e futuro. Correndo, infatti, si osserva la città da una prospettiva diversa, ci si sente parte del paesaggio e delle sue bellezze. È quello che l’ACSI e la Roma Appia Run fanno da 27 anni, con passione e perseveranza, organizzando una manifestazione che non è solo sportiva, ma anche un forte messaggio culturale attraverso la fruizione consapevole dei monumenti“.

“I miei complimenti perché la Roma Appia Run ha ormai raggiunto un livello altissimo. I numeri premiano il lavoro straordinario degli organizzatori, capaci anche di intercettare i flussi turistici. Sono sempre di più, infatti, i visitatori che scelgono di partecipare alle gare su strada nella nostra città. La Roma Appia Run non è soltanto una manifestazione sportiva, ma un’esperienza storica e culturale unica” ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, aport, turismo e moda, Alessandro Onorato.

Fulmine dell’Appia

Sabato 18 aprile, vigilia della Roma Appia Run, via alle batterie del Fulmine dell’Appia, con prove su diverse distanze fino ai 100 metri aperte a tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze dai 2 ai 17 anni. Dopo il successo della passata edizione, con oltre 1000 piccoli atleti in gara, quest’anno si punta a raggiungere quota 1200.

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