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Roma, approvato il Piano Tevere: 75 km di parchi, ciclabili e battelli elettrici

Il Piano Strategico e Operativo del Tevere (PSO), mira a valorizzare il fiume come infrastruttura ambientale, paesaggistica e sociale

Giordano Rossi - 12 Maggio 2026

Il Tevere non sarà più solo un confine naturale della città, ma il cuore pulsante di un nuovo progetto di sviluppo urbano. Roma Capitale ha approvato il Piano Strategico e Operativo del Tevere (PSO), strumento di programmazione che mira a valorizzare il fiume come infrastruttura ambientale, paesaggistica e sociale, integrando la transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione dei quartieri che si affacciano sulle sue sponde.

Promosso dall’Assessorato all’Urbanistica con il coordinamento scientifico del professor Carlo Gasparrini e il supporto di Risorse per Roma Spa, il PSO non ha carattere prescrittivo, ma guida le strategie del Piano Regolatore Generale, traducendo gli ambiti di programmazione strategica in proposte operative e progettuali concrete. In questo senso, il Tevere diventa una dorsale strutturante della città del futuro.

Tre pilastri per la Roma del futuro

Il Piano si articola in tre sezioni principali: una analisi dettagliata del territorio, delle infrastrutture e delle fragilità ecologiche del fiume; un quadro strategico e progettuale che definisce obiettivi e linee guida; e una relazione generale che propone una governance per coordinare gli interventi nel tempo.

Tre sono gli obiettivi strategici che guidano il progetto:

Verde e blu: sviluppare spazi capaci di affrontare le sfide climatiche, rafforzando biodiversità e infrastrutture ambientali.

Mobilità sostenibile: creare una rete integrata e multimodale lungo il Tevere, con piste ciclopedonali, connessioni dolci e collegamenti con il trasporto ferroviario.

Rigenerazione urbana e sociale: valorizzare le centralità locali, rafforzare la coesione dei quartieri e promuovere nuovi poli di servizi, cultura e abitare contemporaneo.

immagine di repertorio

Progetti concreti e nuovi spazi verdi

Il PSO include centinaia di interventi, molti dei quali già integrati con opere in corso. Sul fronte ambientale, sono previsti nuovi parchi fluviali a Saxa Rubra, Tor di Valle, Spinaceto e Riva dei Cocci, oltre al completamento del Parco delle Pendici dell’Aventino.

La mobilità riceve un’attenzione particolare: il completamento della Ciclabile Dorsale Tevere su entrambe le sponde, un nuovo sistema di trasporto idroviario elettrico da Castel Giubileo alla foce e la costruzione di nuovi ponti ciclopedonali.

Inoltre, i Lungotevere saranno progressivamente riqualificati, con spazi pedonali, terrazze sull’acqua e nuovi accessi alle banchine.

Tra le aree strategiche di rigenerazione figurano Porta Portese, l’Idroscalo di Ostia, il Distretto dell’Innovazione Ostiense-Marconi, oltre a ex stabilimenti come Mira Lanza, Mercati Generali e Valco San Paolo, destinati a ospitare nuovi servizi culturali e residenziali.

Una visione unificante

«Con questo piano trasformiamo il Tevere da confine a catalizzatore della città», dichiara l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. «I suoi 75 km collegano paesaggi diversi e superano la storica frattura dei muraglioni sabaudi. Ai cinque nuovi parchi d’affaccio realizzati durante il Giubileo si sommano Parco Marconi, Parco Magliana e molte altre progettualità che potranno essere realizzate nel tempo, a breve, medio e lungo periodo».

Veloccia ringrazia il professor Gasparrini, Risorse per Roma, gli uffici del dipartimento e tutte le consigliere e i consiglieri che hanno contribuito all’approvazione di questa delibera, sottolineando come il Tevere possa diventare davvero il cuore di una Roma più verde, sostenibile e connessa.

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