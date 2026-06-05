Roma blinda le sue librerie indipendenti: tavolini all’aperto, caffè e presentazioni nel sito Unesco. C’è l’ok della giunta

I tavolini tra i faldoni di saggistica, un caffè o un calice di vino da sorseggiare sfogliando un romanzo, e poi letture pubbliche, dibattiti e presentazioni all’aperto, conquistando marciapiedi e piazze storiche anche nel cuore blindato del sito Unesco.

Roma Capitale prova a salvare le sue librerie indipendenti dall’abbraccio soffocante degli algoritmi dell’e-commerce e della desertificazione culturale, trasformandole ufficialmente in “centri culturali ibridi” di quartiere.

La Giunta Capitolina ha dato il via libera definitivo alla nuova disciplina per le occupazioni di suolo pubblico (Osp) interamente dedicata ai piccoli librai della città.

Il provvedimento, che ora passerà all’esame dell’Assemblea Capitolina per la definitiva conversione in regolamento, nasce da una genesi del tutto eccezionale: accoglie infatti la memoria sollevata lo scorso novembre dall’attore e regista Carlo Verdone, che aveva indossato la fascia tricolore per l’iniziativa “Sindaco per un giorno” in occasione del suo 75° compleanno.

I requisiti del piano anti-Amazon: a chi spetta la svolta

La delibera, promossa a quattro mani dall’assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli e dall’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, introduce paletti rigidissimi per evitare l’assalto di finti presìdi culturali e favorire solo chi resiste sul territorio.

La misura è rivolta esclusivamente alle librerie indipendenti attive da almeno due anni, che non abbiano più di quattro punti vendita all’interno del perimetro di Roma Capitale e che registrino una netta prevalenza del fatturato aziendale derivante dalla vendita diretta di volumi cartacei. Per le strutture comprese tra i 50 e i 100 metri quadrati scatta la vera rivoluzione commerciale: potranno avviare un’attività integrativa di somministrazione di alimenti e bevande, affiancando alla vendita dei testi la micro-ristorazione di prossimità, senza perdere la natura primaria del negozio.

Gualtieri: «Verdone ci ha indicato la via. Aiutiamo chi lotta ogni giorno»

Soddisfatto il sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto rendere omaggio all’intuizione del regista di Un sacco bello: «Sostenere il rilancio delle librerie indipendenti è un’idea nobile che abbiamo appoggiato da subito. Siamo felici di aver raggiunto l’obiettivo che Carlo Verdone ci aveva indicato durante la sua breve ma intensa esperienza da sindaco. Le realtà che lottano ogni giorno per sopravvivere di fronte a un mercato che tende a uniformare o a escludere i più piccoli non possono essere lasciate sole. Favorire la lettura significa lavorare per la libertà e l’indipendenza delle persone».

Sulla stessa linea l’assessora Monica Lucarelli, che rivendica la natura squisitamente politica della delibera: «Una libreria aperta è un presidio civile acceso, un luogo che custodisce relazioni e memoria nei quartieri. Non stiamo parlando semplicemente di concedere metri quadri di suolo pubblico, ma della possibilità di restituire centralità a spazi che producono capitale sociale».

Contro l’isolamento: l’infrastruttura culturale della Capitale

Il piano si inserisce in una più vasta manovra di ridisegno degli spazi urbani dedicati allo studio e al tempo libero, che sta vedendo il Campidoglio impegnato sul fronte del restyling delle biblioteche comunali e dell’apertura di nuove aule studio h24.

«Stiamo costruendo, pezzo dopo pezzo, l’infrastruttura culturale di Roma — ha concluso l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio — spingendo sulla trasformazione delle librerie in luoghi fluidi e di incontro, capaci di rispondere alle nuove pratiche di consumo. In un contesto storico in cui l’isolamento e la solitudine ci rendono tutti più fragili, la cultura ci offre lo strumento per sentirci meno soli e riprenderci lo spazio pubblico della città».

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