Roma, buste paga più leggere? Gualtieri non chiude la porta al taglio dell’Irpef

Buste paga più notevoli per le romane e i romani? Non è un sogno, ma una possibilità concreta che potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.

A fare sperare i cittadini è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che, tra un dibattito e l’altro di Atreju, l’annuale kermesse di dicembre di Fratelli d’Italia, ha lasciato trapelare un’apertura sul futuro fiscale della Capitale.

Il nodo è l’Irpef: la tassa sui redditi locali, più alta a Roma rispetto ad altre città italiane, è da anni condizionata dai cosiddetti “debiti pre-2008”, vecchie pendenze che ancora pesano sulle casse comunali.

Ma il recente stanziamento di oltre mezzo miliardo di euro da parte del Governo Meloni per chiudere la gestione commissariale potrebbe cambiare le carte in tavola.

“In pochi mesi si potranno fare i conti – ha spiegato il sindaco – e se avanzeranno risorse saremo tutti insieme felici di abbassare l’Irpef ai romani e alle romane”. Una frase che ha subito acceso il dibattito: il taglio dell’Irpef, richiesto nei giorni scorsi sia da Fratelli d’Italia sia dalla Cgil di Roma e del Lazio, potrebbe diventare realtà, portando un sollievo concreto nelle tasche dei cittadini.

Gualtieri ha sottolineato che il possibile abbassamento della tassa non sarebbe solo un gesto simbolico, ma il risultato di “una seria collaborazione istituzionale”, capace di trasformare in vantaggio diretto per le famiglie romane la chiusura di conti vecchi di decenni.

Se confermato, il taglio dell’Irpef rappresenterebbe un piccolo ma significativo sollievo per le famiglie della Capitale, un segnale di respiro dopo anni di bilanci complicati e un incentivo a guardare al futuro con più ottimismo.

