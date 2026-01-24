Roma, cala il sipario sui “Cammini Giubilari”: 5.000 partecipanti e 1.100 itinerari

Era la prima domenica ecologica del 2025 quando il progetto muoveva i suoi primi passi. A distanza di un anno, i numeri certificano il successo di una scommessa basata sulla riscoperta dei “beni comuni”.

La riqualificazione delle vie d’ingresso nell’Urbe ha permesso a migliaia di persone di entrare a Roma non attraverso il traffico, ma attraversando la storia e la natura.

L’iniziativa ha visto una partecipazione straordinaria, superando le aspettative iniziali dell’Amministrazione:

Itinerari: Sono stati contati e mappati 1.100 cammini .

Gli interventi hanno riguardato le tre grandi direttrici storiche che portano al cuore della cristianità:

Via Francigena del Nord: Ingressi da Monterotondo fino a Piazza Sempione.

Via Francigena del Sud: Il suggestivo tratto da Castel Gandolfo verso Piazza San Giovanni.

Cammino di San Francesco: Collegamenti naturalistici che valorizzano il quadrante Nord-Est della provincia.

Per l’assessora Alfonsi, il valore del progetto risiede soprattutto nella collaborazione con il mondo dell’associazionismo:

«Ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito. Abbiamo segnato una tappa importante per la valorizzazione del ruolo della cittadinanza attiva. Roma si conferma città accogliente e inclusiva, capace di promuovere un turismo che rispetta l’ambiente».

