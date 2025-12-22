Roma Capitale approva il bilancio 2026-2028: case popolari,welfare, e decoro urbano, al centro degli investimenti

Roma Capitale guarda al futuro con un bilancio che mette al centro welfare, case popolari e decoro urbano.

L’Assemblea Capitolina ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, un documento pensato per consolidare i risultati raggiunti e puntare su investimenti concreti per i cittadini.

Sociale e scuola: conferma degli standard e nuove risorse

Nel 2026, la parte corrente del bilancio raggiunge 5,7 miliardi di euro, in aumento rispetto agli anni precedenti. La spesa per sociale e scuola resta stabile a 1,5 miliardi, a dimostrazione dell’impegno a mantenere alta la qualità dei servizi pubblici.

Grande attenzione è riservata all’assistenza domiciliare, con circa 130 milioni di euro stanziati, di cui 110 milioni a carico del Comune.

Grazie all’uscita dal Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), sarà possibile dimezzare le liste d’attesa, garantendo sostegno immediato ai municipi e alle persone più fragili.

Il bilancio potenzia anche verde e decoro urbano, con 20 milioni per diserbo e sfalci che quasi raddoppiano gli interventi sulle aree pubbliche, passando da 4 a 7 passaggi annui.

E non mancano i fondi per il sociale: 3,7 milioni di euro per mantenere aperte le tensostrutture che ospitano centinaia di senza dimora, inaugurate in occasione del Giubileo.

Investimenti senza precedenti: dalle case popolari ai parchi cittadini

Sul fronte degli investimenti, il bilancio triennale prevede quasi 7 miliardi di euro, comprensivi di fondi vincolati, PNRR e giubilari.

La grande novità riguarda il diritto all’abitare: un piano straordinario di acquisto di oltre 1000 case popolari per 250 milioni di euro, di cui 200 solo nel 2026, un impegno senza precedenti per la Capitale.

Tra le opere principali spiccano due interventi nel Municipio X: il Parco della Madonnetta, con 10 milioni di euro tra 2026 e 2027, e la riqualificazione delle aree demaniali di Castel Porziano, con 5 milioni nel 2026.

Stanziamenti significativi anche per le infrastrutture cittadine: circa 74,8 milioni per manutenzioni straordinarie della metropolitana e 70 milioni per rafforzare il ciclo dei rifiuti.

Le parole dei vertici del Comune

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha commentato: «Questo bilancio garantisce investimenti senza precedenti nell’acquisto di case popolari, sostiene il welfare, mette risorse aggiuntive sul decoro urbano e consente di dimezzare le liste d’attesa per l’assistenza domiciliare. Finalmente Roma potrà essere riconosciuta per la sua specificità».

La vicesindaca e assessora al Bilancio, Silvia Scozzese, ha aggiunto: «Grazie a un lavoro costante di efficientamento e al recupero dell’evasione fiscale, siamo riusciti a liberare risorse per mantenere i livelli di spesa, nonostante i tagli nazionali e la riduzione delle risorse straordinarie legate al Giubileo. Questo bilancio ci permette di rimodulare gli investimenti sulle priorità della città e di guardare al futuro con maggiore sostenibilità e resilienza».

