Roma Capitale, maxi-acquisto di case da enti, per salvare oltre 600 famiglie a rischio sfratto

Sono passati poco meno di sei mesi dall’apertura del bando, e il Campidoglio mette a segno un colpo da 120 milioni di euro per difendere centinaia di famiglie dall’incubo dello sfratto.

La giunta Gualtieri, su proposta dell’assessore alla Casa Tobia Zevi, ha dato il via libera all’acquisizione di oltre 600 appartamenti da destinare all’edilizia residenziale sociale, garantendo canoni calmierati e un futuro più sicuro a chi vive in condizioni di precarietà abitativa.

L’operazione nasce a febbraio, quando la giunta aveva approvato le linee guida per acquistare interi pacchetti immobiliari messi in vendita da enti previdenziali e fondi di investimento, purché composti da almeno 15 unità. L’obiettivo: fermare la spirale di sfratti che rischiava di lasciare in strada interi nuclei familiari.

Il bando, pubblicato a marzo, ha raccolto cinque offerte, di cui quattro ammesse. In corsa sono rimasti Inps, Con.It, Investire Sgr (Fondo Helios) e la Fondazione Enasarco, per un totale di 606 appartamenti.

La parte del leone la fa l’Inps, con 433 alloggi tutti occupati da famiglie sotto sfratto, seguita da Con.It con 142 unità (120 sotto sfratto e 22 libere), il Fondo Helios con 18 case e Enasarco con 16, anch’esse tutte interessate da procedimenti di sfratto.

Il prezzo medio di acquisto? Poco meno di 200mila euro a casa, una cifra che il Comune definisce “inferiore alla media OMI” e quindi un vero affare, soprattutto se paragonato al valore di mercato.

Un investimento che si aggiunge ai 30 milioni già spesi in passato per rilevare 208 appartamenti Inps destinati alle case popolari.

Dietro i numeri, ci sono storie e volti. Come quelle delle famiglie di Fontana Candida, in immobili della Con.It, o degli inquilini di via dell’Impruneta, alla Magliana, dove convivono chi ha riscattato casa, chi non ce l’ha fatta e occupanti sfruttati da racket della casa.

“Siamo riusciti ad attirare enti che avevano dismissioni in corso – spiega il presidente della commissione Casa, Yuri Trombetti – e ad affrontare situazioni storiche di precarietà abitativa, evitando che queste persone finissero per strada”.

L’assessore Zevi parla di “intervento poderoso” e ribadisce l’obiettivo: “Non solo evitiamo nuovi drammi abitativi, ma aumentiamo il patrimonio pubblico a condizioni vantaggiose. Garantiremo abitazioni dignitose a chi vive una precarietà cronica, prevenendo il peggioramento della loro situazione”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.