Roma chiama Bruxelles: Gualtieri e i sindaci UE compatti contro l’emergenza abitativa

Il tema della casa torna al centro del dibattito europeo e Roma prova a far sentire la propria voce. Il sindaco Roberto Gualtieri ha partecipato a Bruxelles a una missione istituzionale insieme all’alleanza dei sindaci europei “Mayors for Housing”, portando sul tavolo delle istituzioni Ue la crescente emergenza abitativa che attraversa le grandi città del continente.

L’iniziativa ha riunito oltre venti primi cittadini, uniti dalla necessità di individuare strategie comuni per affrontare una crisi che, tra affitti alle stelle e scarsità di alloggi accessibili, coinvolge ormai milioni di cittadini europei.

Tra i partecipanti anche il sindaco di Barcellona Jaume Collboni e il neosindaco di Parigi Emmanuel Grégoire.

Al centro della missione, la richiesta di un cambio di passo da parte dell’Unione europea: non più interventi frammentati, ma un vero piano strutturale sull’abitare, capace di sostenere le città nella creazione di housing sociale e nel contenimento dei costi.

La delegazione ha incontrato figure chiave dell’esecutivo comunitario, tra cui i commissari Teresa Ribera, Raffaele Fitto e Dan Jørgensen, per poi confrontarsi anche con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Il pressing istituzionale si è tradotto in una lettera ufficiale indirizzata agli eurodeputati, con cui i sindaci chiedono strumenti concreti e risorse dedicate per fronteggiare un’emergenza che, da problema locale, ha ormai assunto una dimensione pienamente europea.

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