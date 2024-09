Roma colpita dal maltempo: alberi caduti e allagamenti. Numerosi i disagi segnalati

Una violenta ondata di maltempo ha colpito Roma già dalla serata di ieri giovedì 12 settembre, portando con sé piogge, tuoni fragorosi e raffiche di vento. I temporali non si sono fatti certamente attendere neanche durante la giornata di oggi venerdì 13 settembre segnata da numerosi disagi in varie zone della città, con il centro, la zona est e il sud particolarmente colpiti.

Le intense precipitazioni hanno causato allagamenti diffusi e la caduta di alberi, paralizzando il traffico e rendendo difficili gli spostamenti per cittadini e pendolari.

Disagi per i pendolari e traffico:

Particolarmente colpiti i viaggiatori della linea ferroviaria Fl8 Roma-Nettuno, dove la caduta di un albero tra le stazioni di Padiglione e Aprilia alle 5 del mattino ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, creando notevoli ritardi e disagi per i pendolari.

In città, diversi punti sono stati segnalati come critici a causa degli allagamenti. In Prati, via delle Milizie è stata sommersa dall’acqua, così come la circonvallazione Nomentana, dove un vero e proprio lago si è formato all’ingresso della stazione Tiburtina, creando difficoltà anche per raggiungere l’autostazione Tibus. Anche l’area del Colosseo è stata colpita da allagamenti, come riportato dai residenti sui social media.

Strade bloccate e allagamenti diffusi:

A Villa De Sanctis, su via Labico, un tratto di strada tra Piazza Sessa Aurunca e Via dei Gordiani è stato temporaneamente chiuso a causa di alberi caduti che ostruivano la carreggiata.

Anche nel quartiere Eur, il traffico è stato interrotto tra via Sudafrica e via Uganda per la presenza di rami sulla strada. Altri allagamenti significativi sono stati segnalati su viale Manzoni, compresa l’area antistante il Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune.

Le difficoltà non si fermano qui. All’altezza dell’uscita 13 del Grande Raccordo Anulare, in direzione Tivoli, il sottopasso è stato completamente allagato, rendendo impraticabile il passaggio. Sulla Pontina, nei pressi di Pomezia, la situazione è altrettanto critica, con allagamenti che hanno interessato entrambi i sensi di marcia, causando ulteriori rallentamenti e blocchi.

