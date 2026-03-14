Roma corre ai ripari dopo le piogge: maxi piano per strade e buche da quasi 100 milioni

Le piogge degli ultimi mesi hanno lasciato segni profondi sull’asfalto di Roma. Non solo disagi temporanei, ma vere e proprie ferite nella rete viaria cittadina, con buche e cedimenti che hanno reso evidente la necessità di un intervento più ampio della semplice manutenzione ordinaria.

Per questo il Campidoglio ha deciso di accelerare, varando un piano straordinario di interventi per rimettere in sicurezza strade e arterie della Capitale.

Il programma è stato presentato dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e punta a intervenire sia sulle grandi direttrici di traffico sia sulle strade di quartiere.

Le risorse per i Municipi

Una parte consistente delle risorse sarà destinata alle strade interne dei quartieri, quelle che quotidianamente residenti e automobilisti percorrono e dove più spesso si concentrano segnalazioni e proteste.

Il piano prevede 30 milioni di euro di nuovi fondi per i Municipi, ai quali si aggiungono 10 milioni già disponibili per manutenzioni straordinarie messi a disposizione dal Dipartimento Lavori pubblici e altri 5 milioni destinati alla manutenzione ordinaria.

L’obiettivo è permettere alle amministrazioni municipali di intervenire rapidamente nei punti più critici segnalati dai cittadini.

Grande viabilità: 55 milioni per le arterie principali

Parallelamente il Comune continua il lavoro sulle grandi arterie della Capitale, quelle che sopportano ogni giorno il traffico più intenso.

Per questo capitolo sono stati stanziati 55 milioni di euro, destinati a completare il vasto programma di rifacimento dell’asfalto sulle principali strade a scorrimento veloce.

Secondo il Campidoglio, oltre l’80% della rete principale è già stata riqualificata negli ultimi anni. Il nuovo investimento servirà a completare gli interventi e a consolidare i tratti ancora più critici.

Cantieri più veloci grazie agli accordi quadro

La novità più importante riguarda però i tempi. Per evitare lungaggini burocratiche, il Comune utilizzerà accordi quadro già attivi, uno strumento che consente di avviare i lavori senza dover indire una gara d’appalto per ogni singolo intervento.

In pratica, una volta che i Municipi avranno consegnato l’elenco delle strade considerate prioritarie — lavoro che è già in corso — i cantieri potranno partire in tempi rapidi.

L’obiettivo: sicurezza e qualità della vita

«Le piogge degli ultimi mesi hanno reso evidente la necessità di accelerare», ha spiegato il sindaco Gualtieri, sottolineando come il piano punti a migliorare sicurezza stradale e qualità della vita nei quartieri.

Sulla stessa linea l’assessora Segnalini, che ha evidenziato l’importanza delle procedure semplificate: «Stiamo utilizzando strumenti amministrativi che permettono di attivare rapidamente i cantieri e intervenire in modo efficace sulle criticità».

Per la Capitale, dove il tema delle buche è da anni uno dei problemi più sentiti dai cittadini, il nuovo piano rappresenta una delle operazioni di manutenzione più rilevanti degli ultimi tempi.

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