“Roma Cura Roma”, iniziative in tutti i Municipi

Sabato 10 maggio è in programma la quarta edizione di ‘Roma Cura Roma – Tutta mia la Città’, il grande evento cittadino dedicato alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i municipi.

La manifestazione vede fin dal primo anno il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni ambientaliste, del mondo del volontariato, del terzo settore, di comitati di quartiere e di migliaia di cittadini che svolgono azioni di cura in città con il supporto logistico di AMA, del Dipartimento Tutela Ambientale, della Protezione Civile e della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono partner di Roma cura Roma Acli, Agesci, CSV- Good Deeds Day, Fai, Legambiente Lazio, Masci, Plastic Free e Retake Roma.

La giornata – realizzata quest’anno nell’ambito degli eventi che accompagnano il Giubileo 2025 – vede protagonisti le associazioni ambientaliste, il mondo del volontariato, le realtà del terzo settore, i comitati di quartiere e migliaia di cittadini.

“Le partecipazioni quest’anno sono moltissime e Roma Cura Roma continua a crescere e a strutturarsi come un evento di città con 365 iniziative, +15% rispetto al 2024. Eventi che vanno dalla cura delle aree urbane alla promozione di attività inclusive, per arrivare ad iniziative didattiche e formative.

La cura della città passa anche attraverso la cura della comunità che la vive ogni giorno e stimolare iniziative culturali e sociali è fondamentale per rafforzare il legame che i cittadini che hanno con Roma” ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

Nel Municipio I Roma Centro, al Circo Massimo, Fondazione Campagna Amica dona semi di piante aromatiche come gesto simbolico di crescita salute e partecipazione attiva al futuro di Roma. Spostandosi a Testaccio, l’Associazione Orti Urbani Valle dei Casali APS partecipa a Ecofuturo Festival (iniziativa gratuita presso la Città dell’Altra Economia), per contribuire insieme ad altri orti comunitari di Roma al ripristino degli orti biodinamici.

Nello stesso contesto, Slow Food Roma Testaccio Ostiense Trastevere APS partecipano con la pulizia e la ripiantumazione degli Orti Bioattivi. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, che sono invitati a prendersi cura degli orti, contribuendo alla loro gestione e raccoglierne i frutti. Retake Roma è impegnata nelle aree di Piazza Pia e Piazza San Clemente a Colle Oppio.

Nel Municipio II, Caritas Roma e Cooperativa Roma Solidarietà, dalle 9 alle 12:30, effettuano attività di manutenzione straordinaria delle aree verdi di Villa Glori affidate alla Caritas.

Le operazioni vedono coinvolti in prima persona gli operatori e gli utenti dei vari progetti di inclusione sociale e contrasto alle fragilità, coinvolgendo anche la cittadinanza in una giornata dedicata all’inclusione, accoglienza e attenzione ai beni comuni. Dalle 9:30, Osservatorio Sherwood è impegnato nella pulizia del bosco del Parco di Villa Ada, sul muro di confine verso i Parioli. Retake Roma è presente in Piazzale Annibaliano.

Nel Municipio III, tutti i Comitati di Quartiere sono impegnati nella pulizia straordinaria delle aree di competenza. Retake Roma è presente nella zona di Serpentara, per la cura del Parco Faonte Via Vigne Nuove.

Nel Municipio IV, le mamme e gli amici di Villa Fassini sono operativi, dalle 16 alle 18:30, in Via Dei Crispolti, 96, con iniziative di decoro urbano e coinvolgimento della cittadinanza con murales, scambio libri e decoro panchine. Retake Roma è impegnata in Viale Della Torre Di Pratolungo e nella zona di Case Rosse, in Via Colledimacine, 1.

Nel Municipio V, la Maison APS si occupa di curare l’area del Parco Danilo di Veglia mentre Noi Torpigna ODV si dedica alle aiuole del quartiere di Tor Pignattara.

Nel Muncipio VI, Junior Art Club organizza Ritorno al Bene – Natura che Resiste. Un viaggio a tappe tra parole e luoghi per la rinascita di flora, fauna e relazioni dopo l’abbandono. B&T – Gli Orti della Gru prevede raduno dei rifiuti in strada, anche ingombranti abbandonati su via Mottola e vie limitrofe. Sfalcio erba e rovi presenti su via Mottola. Comitato di quartiere Nuova Ponte di Nona (NPDN), Associazione Retake (NPDN), Accademia Belle Arti Roma, Protezione civile sono presenti al km 12.800 di via Collatina con il progetto “Teatro Quadro”: riqualificazione di tre dei quattro piloni di cemento e dell’Area “il Congiungimento dei Parchi” all’interno degli stessi.

Nel Municipio VII, il Comitato per il Parco della Caffarella ODV organizza una visita guidata multidisciplinare: storico – naturalistica – ambientale e di cura del bene comune. Retake Roma è presente per tutta la mattinata nelle aree della Romanina (Via Giuseppe Capograssi, 55) e dei quartieri Appio Latino e Tuscolano (Viale San Giovanni Bosco).

Nel Municipio VIII i cittadini potranno partecipare alla cura del verde del giardino del Mercato Corinto, organizzato dal gruppo Retake Solidale con il supporto degli esercenti, ma anche di unirsi alla Climate Walk, promossa dalla Sapienza Università di Roma e da Legambiente.

Nel Municipio IX, l’associazione Insieme per la Ferratella, dalle 10 alle 13, è attiva con un’operazione di pulizia della Piazza Gianni Rodari e delle aree verdi limitrofe. Dalle 11 alle 13, l’associazione DMO H2O Tevere Mare, in collaborazione con la Fondazione Popoli e Territori ETS e con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP) del CONI, entrambe partner della DMO, effettua la pulizia dell’area verde del Centro Culturale Elsa Morante e della Biblioteca Laurentina, lungo il Sentiero Laurentino e il fosso del Ciuccio, affluente del Fosso di Vallerano – entrata presso Piazzale Elsa Morante. Retake Roma è presente in Via Giuseppe Piermarini a Villaggio Azzurro.

Nel Municipio X, l’inclusione e la cura per il mare sono invece i temi dell’iniziativa promossa da Nauticlub Castelfusano ASD, un’occasione per valorizzare gli sport marini dedicati a neurotipici e neurodivergenti. Lipu ODV è attiva dalle 10 alle 13 in via dell’Idroscalo; Plastic Free ODV Onlus è operativa dalle 16 alle 19 in via Bernardino da Monticastro, 1, l’Associazione Tulela del Verde Giardino di Roma è operativa dalle 9 alle 13 in via Giorgio De Lullo con diverse attività che coprono tutto il quartiere: in programma raccolta rifiuti, sfalcio e sistemazione delle aiuole. Retake Roma effettua operazioni di cleaning, nel corso della mattinata, nei quartieri di Acilia (Piazza dei Sicani), Axa-Palocco (via dei Pescatori) e Infernetto (via Ermanno Wolf Ferrari).

Nel Municipio XI, dalle 10 alle 18 l’associazione Habicura è presente nel Parco Tevere Marconi con un’iniziativa di educazione al bene comune. Calciosociale ssdrl è impegnata dalle 10 alle 13 nel recupero e abbellimento dell’area verde in via poggio Verde e Via Mazzaccurati per creare spazi di aggregazione per anziani e persone del quartiere. Retake Roma è presente, in mattinata, nelle zone Marconi (Ponte della Scienza) per riverniciatura panchine e piantumazione fiori e Magliana (Piazza Certaldo).

Nel Municipio XII, dalle 15:30 alle 17:30 l’associazione Comitato di Quartiere Incis Pisana ODV, in via Gino Coppedè 12, organizza interventi del verde. Cittadini volontari Parco Quattro Venti e Largo Oriani invece si occupa di pulizia e manutenzione dalle 10:30 alle 12:30 a Largo Alfredo Oriani. L’associazione “Il Rastrello Operoso” è presente dalle 9:00 alle 12:00 in via Vittorio Cannavina per la manutenzione del verde. L’Associazione Comitato di Quartiere Incis Pisana ODV, dalle 15:30 alle 17:30, ha in programma interventi del verde in via Gino Coppedè 12.

Nel Municipio XIII, il comitato promotore per la Tutela e la Salvaguardia del Parco della Cellulosa è presente dalle 10 alle 12 nell’area verde per la raccolta dei rifiuti e sfalci. Il Comitato cittadini Valle Aurelia si occupa di pulire l’area giochi di via Umberto Moricca, 50. A Montespaccato pulizia della strada via Serravalle Scrivia dalle 10 alle 13.

Nel Municipio XIV, dalle 9:30 alle 13, il circolo Ecoidea di Legambiente organizza, nell’area verde tra Via L.Spagnoli e Via V.Gioi, il censimento dei giovani alberi e manutenzione del terreno intorno. Pulizia dell’area circostante e Visita guidata alla Collina della Pace. Retake Roma è presente alle 19 nella zona di S. Martiri Selva Candida/Riserva Grande. L’associazione Orchi Urbani Monte Ciocci è impegnata nella pulizia delle aree esterne agli Orti, con sfalcio e piantumazione di arbusti nel parco e raccolta rifiuti. Ortisti storici Cura Valle Fontana APS si occupa di ripulire l’area di Via Giuseppe Barellai, 740.

Nel Municipio XV, dalle 10 alle 13, l’Associazione Il Filo del Quartiere provvede, come negli anni scorsi, alla pulizia di alcune strade come Via Citta di Cascia e Via Flaminia altezza Parrocchia Preziosissimo Sangue. Dalle 9:45 alle 12:30, in via Tiberina 53, l’Associazione Plastic Free ODV Onlus organizza un evento di cleanup e sensibilizzazione sul problema della plastica monouso.

Queste sono solo alcune delle iniziative programmate nei Municipi. Per conoscere il dettaglio di tutti gli appuntamenti con relativa geolocalizzazione, visita il sito www.romacura.roma.it .

