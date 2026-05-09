Roma Cura Roma, partecipazione da record: 20mila volontari e 406 eventi per la bellezza della Capitale

La Capitale si è rimboccata le maniche per la quinta edizione di “Roma Cura Roma”, la grande manifestazione dedicata alla tutela del bene comune che quest’anno ha polverizzato ogni primato precedente.

Con 406 iniziative sparse in ogni municipio e oltre 20.000 cittadini scesi in strada, l’evento si è confermato il cuore pulsante dell’attivismo civico romano.

Dal giardinaggio allo skate: la cura oltre la pulizia

Non solo raccolta rifiuti. La kermesse si è evoluta in un laboratorio a cielo aperto di manutenzione urbana e socialità: laboratori di giardinaggio, passeggiate culturali, ripristino di arredi urbani e manutenzione del verde. Un concetto di “cura” che abbraccia sia i beni materiali che l’identità delle comunità locali.

Il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi hanno toccato con mano l’energia della giornata, visitando prima il Parco di Villa Flaviana e facendo poi tappa al Ponte della Musica.

Qui, in collaborazione con l’associazione piùblu ETS, una folta community di skater ha lavorato per riqualificare l’area skate sottostante, trasformando un luogo di sport in un esempio di gestione partecipata dello spazio pubblico.

Le voci delle istituzioni

Soddisfatto il Sindaco Gualtieri, che ha sottolineato il valore politico della giornata:

“Una partecipazione straordinaria e da record. È bello quando istituzioni e cittadini collaborano per rendere Roma sempre più bella: questi 20mila romani non ci hanno solo aiutato a pulire, ma si sono presi cura dell’anima della città”.

L’Assessora Alfonsi ha evidenziato la crescita culturale del progetto:

“Siamo al quinto anno e l’emozione cresce. Roma Cura Roma non è più solo pulizia, è diventata una giornata di condivisione per vivere lo spazio pubblico come fosse casa propria. Coinvolgere scout, orti comunitari e scuole significa costruire una forma di partecipazione collettiva che resta nel tempo”.

Una rete di partner per il territorio

Al fianco dell’amministrazione e della Presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, si è mossa una vera “corazzata” dell’associazionismo e dei servizi: da Ama Roma a Retake, passando per Legambiente Lazio, FAI, Plastic Free, CSV Lazio e le sigle degli scout AGESCI e MASCI.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza