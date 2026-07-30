Roma: da mercato rionale a laboratorio di arte contemporanea

Dopo aver trasformato i box inutilizzati del Mercato del Trullo in atelier aperti e luoghi di incontro tra artisti, cittadini e commercianti, Il Mercato dell’Arte torna per la sua seconda edizione e apre una nuova call internazionale rivolta ad artisti e collettivi senza limiti di età, genere o nazionalità.

L’obiettivo è individuare quattro nuovi progetti capaci di trasformare ancora una volta uno dei luoghi più quotidiani della borgata romana in un laboratorio di produzione artistica, partecipazione e rigenerazione culturale, dove le opere prendono forma nel dialogo con il territorio e sono pensate per restare patrimonio della comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con il patrocinio del Municipio Roma XI Arvalia Portuense.

Il progetto è di A.S.A.P.Q., ideato e curato da Alessandra Muschella, in partnership con Roma Borgata Festival e HF4. Un’iniziativa che conferma il Mercato del Trullo come uno dei luoghi più originali della sperimentazione artistica contemporanea a Roma, dove la pratica creativa esce dagli spazi espositivi tradizionali per confrontarsi con la vita quotidiana di un quartiere.

L’iniziativa nasce per trasformare i box inutilizzati del Mercato del Trullo in luoghi di produzione culturale, dove la pratica artistica incontra la vita quotidiana del quartiere e costruisce nuove relazioni con il territorio.

Dopo aver coinvolto nella prima edizione artisti come Er Pinto, Solo e Diamond, Linda Pennacchia, Alessandro Fornaci, Daniele Tozzi e Kenji De Angelis, il progetto apre ora una nuova selezione per individuare quattro artisti o collettivi chiamati a sviluppare progetti inediti dedicati alla memoria e all’identità del Trullo.

La call è rivolta a chi opera nei linguaggi delle arti visive — dall’installazione alla fotografia, dalla pittura alla scultura, dall’arte pubblica alla videoarte, fino alle pratiche relazionali e alle tecnologie ibride — con particolare attenzione ai progetti community-specific, in grado di interpretare la borgata del Trullo non soltanto come spazio fisico, ma come luogo di relazioni, storie e memoria condivisa.

Dal 28 settembre al 23 ottobre 2026, i quattro artisti selezionati lavoreranno all’interno dei box del mercato, trasformati in atelier aperti al pubblico, spazi di ricerca, sperimentazione e confronto con la comunità locale, dando vita a opere inedite destinate a entrare a far parte del patrimonio culturale del quartiere.

Le opere verranno presentate alla comunità nella giornata di restituzione pubblica il 24 ottobre 2026, con interventi diffusi e site-specific.



“Questo progetto nasce dal desiderio di risignificare i luoghi del vivere comune, trasformando spazi vuoti, come i box in disuso dei mercati rionali, in luoghi di ricerca unici e non convenzionali, carichi di identità rinnovata dal linguaggio artistico” spiega la direttrice artistica Alessandra Muschella “Gli artisti selezionati non saranno semplici ospiti del mercato del Trullo, ma attivatori del luogo che attraverso l’interazione quotidiana con i commercianti e gli abitanti del quartiere, daranno vita a opere site-specific capaci di raccontare una delle borgate più iconiche di Roma. Sostenere queste residenze è un modo per valorizzare in maniera dinamica e innovativa gli spazi pubblici, attraverso un approccio partecipato che coinvolge la comunità, creando un ponte tra l’arte contemporanea e la vita quotidiana del quartiere”.

Gli atelier resteranno aperti durante gli orari del mercato, consentendo ai cittadini di assistere alla nascita dei lavori, dialogare con gli artisti e diventare parte attiva del processo creativo. Un modello che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di produzione culturale permanente, restituendo nuova centralità ai mercati rionali come presìdi di socialità e innovazione.

La partecipazione alla call è gratuita. Le candidature dovranno essere inviate entro domenica 30 agosto 2026. I progetti selezionati saranno annunciati entro il 10 settembre 2026.

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