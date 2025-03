Roma e il futuro dell’acqua: il sindaco Gualtieri al convegno internazionale

Il Sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto al Convegno internazionale “Acqua: cura della risorsa e accesso universale. Verso il Forum Euromediterraneo dell’Acqua di Roma 2026” che si è tenuto alla Camera dei Deputati – Aula Gruppi Parlamentari.

Il primo cittadino ha evidenziato quanto il tema dell’acqua sia centrale nella strategia di adattamento climatico di Roma Capitale.

Solo pochi giorni fa l’argomento è stato al centro di un dibattito che si è tenuto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

“Sulla gestione dell’acqua abbiamo fatto 2,6 miliari di investimenti, una cifra senza precedenti, resa possibile tra risorse di Roma Capitale, PNRR, ministero delle Infrastrutture e investimenti di Acea” – ha ricordato.

“Stiamo realizzando investimenti sulle reti fognarie e abbiamo lanciato il piano per recupero delle acque ripulite“, ha aggiunto Gualtieri, sottolineando che si sta lavorando per differenziare il consumo idrico usando acqua riciclata e depurata per usi industriali, per lavare strade, per l’agricoltura e per ridurre le temperature.

All’evento era presente anche l’Assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini.

