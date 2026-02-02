Categorie: Cronaca Utili In evidenza
Roma Est a secco: guasto sulla Prenestina, rubinetti chiusi in due Municipi. Attivato servizio autobotti

Attive 7 autobotti per i residenti in difficoltà. Per ulteriori informazioni e urgenze contattare il numero verde di Acea Ato 2

Redazione - 2 Febbraio 2026

Un improvviso blackout idrico ha colpito questa mattina gran parte del quadrante Prenestino e non solo.

L’allarme è scattato già alle prime ore del mattino, quando i residenti di Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani e Colle Prenestino hanno notato il calo di pressione o la completa mancanza d’acqua dai rubinetti.

Acea Ato 2 ha confermato che il problema è dovuto a un guasto improvviso sulla rete di via Prenestina e ha immediatamente messo in campo diverse squadre tecniche.

I lavori sono iniziati alle 5:30 e proseguiranno senza interruzioni fino al completo ripristino del servizio.

Per permettere gli interventi, è stato necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico, con inevitabili disagi per le utenze delle zone interessate:

  • V Municipio: Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani, Tor Tre Teste e vie limitrofe.

  • VI Municipio: Colle Prenestino, Colle Monfortani, Prato Fiorito e vie limitrofe.

Per alleviare i disagi dei cittadini, Acea ha predisposto un servizio di emergenza tramite autobotti. I mezzi saranno posizionati in sette punti strategici dei quartieri coinvolti:

  • Piazza del Pigneto

  • Via del Pigneto, fronte giardino Galafati

  • Piazza Roberto Malatesta

  • Via Filarete, altezza Via Galeazzo Alessi

  • Via della Stazione Prenestina

  • Via Rovigo d’Istria, adiacente al mercato

  • Via Davide Campari, parcheggio fronte chiesa S. Tommaso d’Aquino

In caso di necessità improrogabile – per ospedali, persone anziane o disabili – è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento contattando il numero verde 800.130.335.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, Acea invita a visitare il sito www.aceaato2.a-acqua.it.

