Roma Est a secco: guasto sulla Prenestina, rubinetti chiusi in due Municipi. Attivato servizio autobotti
Attive 7 autobotti per i residenti in difficoltà. Per ulteriori informazioni e urgenze contattare il numero verde di Acea Ato 2
Un improvviso blackout idrico ha colpito questa mattina gran parte del quadrante Prenestino e non solo.
L’allarme è scattato già alle prime ore del mattino, quando i residenti di Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani e Colle Prenestino hanno notato il calo di pressione o la completa mancanza d’acqua dai rubinetti.
Acea Ato 2 ha confermato che il problema è dovuto a un guasto improvviso sulla rete di via Prenestina e ha immediatamente messo in campo diverse squadre tecniche.
I lavori sono iniziati alle 5:30 e proseguiranno senza interruzioni fino al completo ripristino del servizio.
Per permettere gli interventi, è stato necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico, con inevitabili disagi per le utenze delle zone interessate:
-
V Municipio: Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani, Tor Tre Teste e vie limitrofe.
-
VI Municipio: Colle Prenestino, Colle Monfortani, Prato Fiorito e vie limitrofe.
Per alleviare i disagi dei cittadini, Acea ha predisposto un servizio di emergenza tramite autobotti. I mezzi saranno posizionati in sette punti strategici dei quartieri coinvolti:
-
Piazza del Pigneto
-
Via del Pigneto, fronte giardino Galafati
-
Piazza Roberto Malatesta
-
Via Filarete, altezza Via Galeazzo Alessi
-
Via della Stazione Prenestina
-
Via Rovigo d’Istria, adiacente al mercato
-
Via Davide Campari, parcheggio fronte chiesa S. Tommaso d’Aquino
In caso di necessità improrogabile – per ospedali, persone anziane o disabili – è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento contattando il numero verde 800.130.335.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, Acea invita a visitare il sito www.aceaato2.a-acqua.it.
