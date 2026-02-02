Roma Est a secco: guasto sulla Prenestina, rubinetti chiusi in due Municipi. Attivato servizio autobotti

Un improvviso blackout idrico ha colpito questa mattina gran parte del quadrante Prenestino e non solo.

L’allarme è scattato già alle prime ore del mattino, quando i residenti di Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani e Colle Prenestino hanno notato il calo di pressione o la completa mancanza d’acqua dai rubinetti.

Acea Ato 2 ha confermato che il problema è dovuto a un guasto improvviso sulla rete di via Prenestina e ha immediatamente messo in campo diverse squadre tecniche.

I lavori sono iniziati alle 5:30 e proseguiranno senza interruzioni fino al completo ripristino del servizio.

Per permettere gli interventi, è stato necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico, con inevitabili disagi per le utenze delle zone interessate:

V Municipio : Pigneto, Torpignattara, Villa Gordiani, Tor Tre Teste e vie limitrofe.

VI Municipio: Colle Prenestino, Colle Monfortani, Prato Fiorito e vie limitrofe.

Per alleviare i disagi dei cittadini, Acea ha predisposto un servizio di emergenza tramite autobotti. I mezzi saranno posizionati in sette punti strategici dei quartieri coinvolti:

Piazza del Pigneto

Via del Pigneto, fronte giardino Galafati

Piazza Roberto Malatesta

Via Filarete, altezza Via Galeazzo Alessi

Via della Stazione Prenestina

Via Rovigo d’Istria, adiacente al mercato

Via Davide Campari, parcheggio fronte chiesa S. Tommaso d’Aquino

In caso di necessità improrogabile – per ospedali, persone anziane o disabili – è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento contattando il numero verde 800.130.335.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, Acea invita a visitare il sito www.aceaato2.a-acqua.it.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.