Roma Est senz’acqua: condotta del ‘600 esplosa sulla Prenestina. Scaffali vuoti e allarme sciacallaggio

La “ferita” nel sottosuolo di via Prenestina si è rivelata molto più complessa del previsto. La conduttura danneggiata, come spiegato dal minisindaco del V Municipio Mauro Caliste, è un’opera idraulica antichissima “del ‘600” che ha ceduto all’altezza di Tor Tre Teste.

Sebbene la strada sia stata riaperta al traffico intorno alle 12:30, i rubinetti di migliaia di residenti restano asciutti.

Quartieri e Vie: la mappa del disagio

La mancanza d’acqua sta colpendo a macchia d’olio una vasta area:

Municipio V: Oltre a Tor Pignattara e Villa Gordiani, segnalazioni arrivano da Pigneto, Collatino, Tor Sapienza e Circonvallazione Casilina. Criticità segnalate in vie specifiche come via Anghiari, via Gentile da Mogliano e via di Villa Lauricella.

Municipio VI: Persistono i disagi a Colle Prenestino, Colle Monfortani e Prato Fiorito.

Assalto ai supermercati e denuncia di speculazione

Il prolungarsi del guasto ha scatenato il panico tra i residenti, che hanno preso d’assalto i punti vendita della zona lasciando vuoti i reparti delle acque minerali.

In questo scenario, gli esponenti di Fratelli d’Italia (Fabio Schiuma, Giusy Guadagno e Christian Belluzzo) hanno lanciato un pesante allarme:

«Stiamo ricevendo segnalazioni di “sciacalli” che acquistano grossi quantitativi d’acqua nei supermercati per poi rivenderla a prezzi speculativi in piccoli esercizi non in regola. Chiediamo controlli immediati alla Polizia Locale: aumentare i prezzi durante un’emergenza può configurare un illecito penale».

I tempi del ripristino

Acea Ato 2 ha confermato che cinque squadre sono impegnate ininterrottamente sul sito del guasto. L’obiettivo è completare la sostituzione del sifone entro il tardo pomeriggio/sera, ma il ritorno alla piena pressione richiederà alcune ore supplementari per permettere alle condotte di ricaricarsi gradualmente.

