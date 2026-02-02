Roma Est senz’acqua: condotta del ‘600 esplosa sulla Prenestina. Scaffali vuoti e allarme sciacallaggio
Riparazione "di notevole entità" in corso fino a sera. Oltre 50mila litri dispersi
La “ferita” nel sottosuolo di via Prenestina si è rivelata molto più complessa del previsto. La conduttura danneggiata, come spiegato dal minisindaco del V Municipio Mauro Caliste, è un’opera idraulica antichissima “del ‘600” che ha ceduto all’altezza di Tor Tre Teste.
Sebbene la strada sia stata riaperta al traffico intorno alle 12:30, i rubinetti di migliaia di residenti restano asciutti.
Quartieri e Vie: la mappa del disagio
La mancanza d’acqua sta colpendo a macchia d’olio una vasta area:
Municipio V: Oltre a Tor Pignattara e Villa Gordiani, segnalazioni arrivano da Pigneto, Collatino, Tor Sapienza e Circonvallazione Casilina. Criticità segnalate in vie specifiche come via Anghiari, via Gentile da Mogliano e via di Villa Lauricella.
Municipio VI: Persistono i disagi a Colle Prenestino, Colle Monfortani e Prato Fiorito.
Assalto ai supermercati e denuncia di speculazione
Il prolungarsi del guasto ha scatenato il panico tra i residenti, che hanno preso d’assalto i punti vendita della zona lasciando vuoti i reparti delle acque minerali.
In questo scenario, gli esponenti di Fratelli d’Italia (Fabio Schiuma, Giusy Guadagno e Christian Belluzzo) hanno lanciato un pesante allarme:
«Stiamo ricevendo segnalazioni di “sciacalli” che acquistano grossi quantitativi d’acqua nei supermercati per poi rivenderla a prezzi speculativi in piccoli esercizi non in regola. Chiediamo controlli immediati alla Polizia Locale: aumentare i prezzi durante un’emergenza può configurare un illecito penale».
I tempi del ripristino
Acea Ato 2 ha confermato che cinque squadre sono impegnate ininterrottamente sul sito del guasto. L’obiettivo è completare la sostituzione del sifone entro il tardo pomeriggio/sera, ma il ritorno alla piena pressione richiederà alcune ore supplementari per permettere alle condotte di ricaricarsi gradualmente.
Un commento su “Roma Est senz’acqua: condotta del ‘600 esplosa sulla Prenestina. Scaffali vuoti e allarme sciacallaggio”
Ho comprato una balletta di acqua e ho pagato 2€ con lo scontrino in zona acqua bullicante. Nessuna speculazione al momento.