Roma-Feyenoord, De Rossi cala il tris

La Roma ospita il Feyenoord allo Stadio Olimpico, nella gara di ritorno del playoff di Europa League, in programma nella giornata di domani Giovedì 22 Febbraio 2024 alle ore 21, dopo che all’andata in Olanda è finita 1-1, con le reti di Paixao e Lukaku.

Roma-Feyenoord, le ultime dai campi:

Dopo il mini turnover di Frosinone, De Rossi si affida ai titolarissimi. In attacco torna Dybala con Lukaku ed El Shaarawy. Solo panchina per Azmoun. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Bove, dunque spazio a Paredes, Pellegrini e Cristante. In difesa Huijsen autore di un gol capolavoro e al centro delle polemiche allo Stirpe, è fuori dalla lista Uefa. Centrali agiranno Mancini e Llorente con Smalling e N’Dicka in panchina. Terzini Spinazzola e Karsdorp. In porta Svilar che ha ufficialmente tolto il posto a Rui Patricio.

Pochi cambi per Slot che va verso dei 10/11 schierati titolari a Rotterdam. L’unica eccezione sarà Gimenez. L’attaccante messicano è pronto a riprendersi il posto al centro del tridente olandese.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Timber, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao.

Roma-Feyenoord, dove vedere la partita: La partita sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky, ma anche in chiaro su Tv8.

