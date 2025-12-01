Roma, firmato il protocollo per educare i giovani al rispetto degli animali

Un progetto pensato per i più giovani, con l’obiettivo di costruire una città più consapevole e rispettosa degli animali.

È quello presentato da Roma Capitale e firmato oggi in Campidoglio insieme all’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia: un percorso educativo che coinvolgerà gli studenti di 15 scuole della città, portando tra i banchi il tema del benessere animale e del possesso responsabile.

“Vogliamo diffondere la cultura della responsabilità e della tutela degli animali da compagnia”, ha spiegato l’assessora Sabrina Alfonsi, sottolineando come il nuovo protocollo si inserisca in un più ampio piano di interventi già avviato dall’Amministrazione: dalla lotta agli abbandoni alle iniziative per favorire le adozioni, fino alla realizzazione dell’Ospedale Veterinario pubblico, che offrirà servizi agli animali ospiti delle strutture comunali e, in seguito, anche alle famiglie adottanti con redditi più bassi.

Il progetto porterà nelle classi esperti e veterinari che guideranno gli studenti alla scoperta delle responsabilità legate alla convivenza con un animale: cure, rispetto, bisogni e comportamenti che ogni proprietario dovrebbe conoscere.

Un percorso formativo pensato per far crescere una generazione più attenta e sensibile, non solo verso gli animali ma anche verso l’ambiente e la comunità.

“Siamo felicissimi di iniziare questo cammino con il Comune di Roma”, ha dichiarato Pierluigi Ugolini, presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia. “Con questo protocollo facciamo un primo passo importante per portare l’educazione al benessere animale nelle scuole e formare i cittadini del futuro”.

