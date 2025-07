Roma: Francis Kaufmann, sarà estradato in Italia la settimana prossima

Nei prossimi giorni, entro la prossima settimana, Francis Kaufmann, il 46enne americano accusato del brutale duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di soli 11 mesi, arriverà in Italia.

I corpi senza vita di Anastasia e della piccola Andromeda vennero scoperti il 7 giugno scorso all’interno di Villa Pamphili, una tragedia che ha scosso profondamente la città.

L’uomo è attualmente detenuto in Grecia, dove è stato fermato dopo la fuga, ma la Corte d’Appello di Larissa ha già dato il via libera all’estradizione verso l’Italia. Kaufmann non avrebbe impugnato la decisione e presto sarà consegnato alle autorità italiane.

Una volta rientrato nel nostro Paese, a Kaufmann sarà notificata l’ordinanza di arresto, dopodiché, entro cinque giorni, il giudice per le indagini preliminari fisserà l’interrogatorio di garanzia.

Nel frattempo, gli inquirenti coordinati dal procuratore aggiunto di Roma, Giuseppe Cascini, e dal pm Antonio Verdi, proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio.

Sarà prelevato il DNA di Kaufmann per accertare la paternità della piccola Andromeda, mentre gli esami istologici sul corpo di Anastasia, disposti dopo l’autopsia, richiederanno ancora alcune settimane.

Le prime ipotesi indicano che la donna possa essere stata soffocata, ma sarà la verità scientifica a fornire risposte definitive.

