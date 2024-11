Roma, fumo dal quadro elettrico: chiusa la stazione Teano della metro C

Questa mattina la stazione Teano della metro C di Roma è stata chiusa precauzionalmente a seguito di un problema tecnico che ha interessato un quadro comandi all’interno di un locale.

Nonostante il fumo denso che ha invaso le banchine, Atac ha precisato che non è stato rilevato alcun incendio e che l’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto per eseguire delle verifiche di sicurezza.

Fumo denso e intervento dei vigili del fuoco:

Alcuni passeggeri, presenti al momento dell’incidente, hanno riferito di aver avvertito un forte odore di fumo proveniente da un quadro elettrico, con il fumo che ha invaso la banchina della stazione.

Questo ha portato alla decisione di chiudere la stazione a scopo precauzionale, per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

I pompieri sono subito intervenuti per verificare la situazione e risolvere il problema. Al momento non si segnalano danni strutturali né rischi per la sicurezza.

Nessun impatto sul servizio della metro C:

Atac ha comunque rassicurato che la circolazione dei treni sulla linea C non è mai stata sospesa. I convogli continuano a transitare, ma senza fermarsi alla stazione Teano.

In attesa della riapertura, i tecnici di Atac sono al lavoro per risolvere la situazione, monitorando attentamente il quadro comandi e procedendo con tutte le necessarie verifiche tecniche.

Indagini in corso:

Al momento, le autorità stanno cercando di capire l’origine del problema tecnico e verificare che non ci siano rischi ulteriori. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o coinvolto nell’incidente.

