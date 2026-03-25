Roma “Green”: il 29 marzo riapre il Semenzaio di San Sisto per l’ultima Domenica Ecologica

Il 29 marzo, in occasione dell’ultima domenica ecologica della stagione 2025-2026, l’assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale apre le porte del Semenzaio di San Sisto.

Una giornata dedicata alla mobilità lenta e alla scoperta del parco, arricchita da molte iniziative in programma: Mercati contadini, in collaborazione con Cia, Coldiretti,Confagricoltura, Legacoop, Slowfood; installazioni artistiche, laboratori per bambini in tema di sostenibilità ambientale; Show cooking antispreco.

In programma anche tre visite guidate: “Il Clivo di Villa Celimontana e la fontana del fiume”, dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso) – ogni 30 minuti; visite a cura dei volontari del gruppo FAI Giovani Roma.

“Alla scoperta di San Sisto e delle Serre di Roma”, dalle 10.15 alle 16.00 (ultimo ingresso) – ogni 45 minuti a cura del Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio Antica Scuola Giardinieri e Visite Guidate.

“Il Vigneto di San Sisto”, (ore 10.30 – 11.30 – 12.30), a cura dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Agr.

In allegato la locandina con programma dettagliato.

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