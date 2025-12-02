Roma, il Ponte dell’Industria diventa “Ponte dell’Industria, San Francesco d’Assisi”

La Giunta Capitolina ha dato il via libera a un cambiamento simbolico e culturale: il Ponte dell’Industria assumerà la nuova denominazione “Ponte dell’Industria, San Francesco d’Assisi”.

La proposta, avanzata da Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale San Francesco, punta a rendere omaggio al patrono d’Italia nel quadro delle celebrazioni legate al Giubileo 2025 e all’ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricorrerà nel 2026.

Il progetto prevede anche la collocazione permanente di una statua in bronzo del santo, ispirata a un modello dello scultore Marcello Tommasi, insieme alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e al riordino delle aiuole e della rotatoria del ponte, trasformando l’area in un vero e proprio spazio monumentale.

L’iniziativa, curata da Anas e voluta dalla Presidenza del Consiglio in coordinamento con Roma Capitale, l’Ufficio del Commissario Straordinario per il Giubileo, il Ministero della Cultura e la Prefettura di Roma, rappresenta un intervento che unisce valorizzazione urbana e celebrazione culturale e religiosa.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date e i dettagli per l’inaugurazione ufficiale, che trasformerà il ponte in un nuovo simbolo della città, tra storia, arte e spiritualità.

