Roma. Il Roseto comunale riapre al pubblico

Anche quest’anno, rispettando una tradizione ormai consolidata, il Roseto Comunale apre i suoi cancelli al pubblico, seppure in leggero ritardo a causa dell’emergenza sanitaria da epidemia da COVID- 19. La visita al prestigioso giardino sarà limitata alla sola zona collezioni dal martedì alla domenica, dalle ore 08.30 alle ore 19.30

Avvertenza: il servizio igienico situato all’interno del Roseto Comunale, resterà chiuso al pubblico in quanto non è possibile gestire il servizio di pulizia nel rispetto di tutte le norme sanitarie richieste in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

La chiusura del Roseto comunale è prevista per il 14 giugno 2020.

