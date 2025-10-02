Roma in piazza e all’università: studenti mobilitati, professori palestinesi accolti alla Sapienza

La città continua a vibrare tra proteste e iniziative di solidarietà. Dopo il corteo di mercoledì 1 ottobre, la Capitale resta al centro dell’attenzione per le mobilitazioni a sostegno della Flotilla, missione umanitaria bloccata nella serata di ieri dalla marina israeliana a largo di Gaza, e per il sostegno alla Palestina.

Università e licei in prima linea

Questa mattina la facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza è stata nuovamente bloccata da Cambiare Rotta, già attiva nelle occupazioni precedenti.

Nessuna lezione, nessun esame: “La subalternità del governo a Israele e agli interessi del comparto militare deve finire”, spiegano gli studenti.

Situazioni analoghe si registrano anche a Scienze Politiche, mentre nei licei proseguono le occupazioni a staffetta: Rossellini, Cavour, Socrate, Morgagni, Enzo Rossi, Russell e Virgilio.

Nei cortili e negli spazi esterni si svolgono assemblee e sit-in, con la partecipazione di studenti, studentesse e docenti, in vista dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre proclamato da Cgil e Usb.

Arrivano due visiting professor da Gaza

Nel frattempo, alla Sapienza sono arrivati due visiting professor palestinesi, accompagnati da un gruppo di studenti provenienti dalla Striscia e da un volo di Stato atterrato a Ciampino, con la presenza del ministro Bernini.

L’iniziativa rientra nel Bando di Ateneo di Solidarietà approvato a maggio e mira a proteggere studiosi provenienti da contesti in guerra o a rischio.

La rettrice Antonella Polimeni ha sottolineato: “I due docenti saranno ospitati presso le residenze universitarie della Sapienza e potranno svolgere le loro attività in sicurezza, grazie anche a fondi messi a disposizione dall’ateneo”.

I professori lavoreranno rispettivamente nei dipartimenti di Sanità pubblica e malattie infettive e di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, supportati da un gruppo di ricerca transdisciplinare con studiosi di altri dipartimenti.

La città tra proteste e solidarietà

Roma si conferma così teatro di una mobilitazione intensa: da un lato cortei, presidi e occupazioni studentesche; dall’altro, gesti concreti di solidarietà accademica e accoglienza per chi fugge dal conflitto.

Una città che, tra piazze e università, cerca di tenere insieme impegno civile, sostegno internazionale e sicurezza dei cittadini.

