Roma, inaugurato il “Capolinea Smart” di Cornelia

È stata presentata oggi, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, la riqualificazione del capolinea bus di Cornelia, uno dei principali nodi di scambio della città.

Al sopralluogo hanno partecipato anche l’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini, la Presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti, oltre al Presidente di Atac, Alessandro Rivera e ai consiglieri capitolini Antonio Stampete e Giovanni Zannola.

La riqualificazione ha riguardato l’intera area con un restyling integrato, realizzato in sinergia tra Atac, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ama e l’Ufficio Decoro Urbano capitolino, in collaborazione con la Polizia Locale e con il coordinamento della Direzione Generale di Roma Capitale.

Il capolinea rappresenta un punto strategico per l’integrazione tra metropolitana e linee bus, con flussi quotidiani elevati di cittadini, studenti e pendolari.

Sono state inoltre installate 7 nuove pensiline modello Eterna e 7 nuovi cestini Cestò, che si integrano con quelli già presenti nell’area, oltre a due macchine mangiavetro.

Le nuove strutture sono dotate di illuminazione integrata, InfoTotem digitali con previsioni di arrivo in tempo reale, indicazioni sull’affollamento a bordo, sistema NaviLens per persone non vedenti o ipovedenti e prese Usb per la ricarica dei dispositivi mobili.

Cornelia è inoltre il primo capolinea interessato dal nuovo Box previsto dal Piano Fermate Smart di Atac, con totem dedicati ai tempi di partenza, nuova biglietteria automatica e servizi igienici di ultima generazione autopulenti.

Completano l’intervento il rifacimento del manto stradale e della pavimentazione per circa 5.000 metri quadrati, il rinnovo della segnaletica orizzontale, la sistemazione dei parapedonali, la pulizia delle caditoie e la verifica complessiva dell’illuminazione pubblica per garantire una maggiore percezione di sicurezza della zona.

