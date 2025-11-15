Roma, inaugurato il micro-orto al Mercato di Bravetta: uno spazio per la comunità e l’ambiente

Venerdì 14 novembre 2025 è stato inaugurato al Mercato di Bravetta un nuovo micro-orto urbano, frutto del progetto PUC CARE e realizzato da REPLAY NETWORK APS in collaborazione con i Municipi Roma VI, VIII e XII.

“Si tratta di uno spazio dedicato alla collettività, alla cura delle persone e alla tutela dell’ambiente – ha spiegato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti –. Con questo orto urbano nasce anche una comunità in grado di promuovere autoproduzione alimentare e sensibilizzare sulle disuguaglianze sociali e ambientali.

Oggi più che mai è fondamentale rendere effettivo il diritto a un cibo sano e di qualità, e questa esigenza è alla base di molte azioni politiche dell’Amministrazione Capitolina, dal Consiglio del Cibo ai programmi di recupero e ridistribuzione a favore delle persone più fragili”.

Il nuovo micro-orto si aggiunge agli altri due recentemente inaugurati nei Municipi VI e VIII, rafforzando così la rete degli orti urbani della Capitale.

“Voglio ringraziare tutte le realtà coinvolte e il Municipio XII per aver reso possibile questo progetto – ha concluso Alfonsi –. Si tratta di un’iniziativa che promuove inclusione sociale, rafforza i legami comunitari e crea nuovi spazi di partecipazione attiva per cittadini di tutte le età”.

