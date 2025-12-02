Roma, inaugurato il nuovo nido “Il piccolo cosmo di Siro”: spazi luminosi, sostenibilità e servizi

Un nome che evoca un universo a misura di bambino e un edificio pensato per accoglierli nel modo più dolce possibile.

È stato inaugurato questa mattina, in via Giana Anguissola, il nuovo nido comunale “Il piccolo cosmo di Siro”, una struttura moderna e sostenibile che da oggi apre le porte ai primi 27 piccoli utenti del Municipio VIII.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e l’assessora municipale Francesca Vetrugno.

Il nido, realizzato nell’ambito della convenzione urbanistica Grotta Perfetta, potrà accogliere fino a 60 bambine e bambini da 0 a 2 anni. La struttura si sviluppa attorno a una corte interna che illumina gli ambienti: aule colorate, sale per il riposo, cucina e spazi destinati al personale scolastico.

Il cuore del nido è un suggestivo giardino d’inverno, caratterizzato da una pavimentazione antitrauma decorata con disegni per i più piccoli e sormontato da una grande cupola vetrata sorretta da una struttura in legno.

All’esterno, ampie aree gioco – sia coperte che scoperte – sono pensate per stimolare lo sviluppo sensoriale, grazie anche a zone dedicate alle piantumazioni aromatiche. L’intero edificio è stato progettato nel segno della sostenibilità: niente impianti a gas, energia garantita da pannelli fotovoltaici e geotermia, emissioni ridotte al minimo.

Un quartiere che cambia volto

Il nido rappresenta la prima opera pubblica completata nell’ambito della convenzione. Con un investimento complessivo di oltre 31 milioni per urbanizzazioni primarie e secondarie – tra cui strade, parcheggi, rete fognaria, verde, un sovrappasso, una scuola dell’infanzia e un centro civico – l’obiettivo è consegnare tutte le opere principali entro il 2026 e completare quelle secondarie l’anno successivo.

“Inaugurare strutture educative è sempre un momento importante per la città”, ha dichiarato il sindaco Gualtieri. “Con questo nido all’avanguardia stiamo costruendo un modello educativo che valorizza la nostra comunità e risponde alle esigenze del territorio.”

Per l’assessore Veloccia si tratta di una tappa significativa: “È la prima opera pubblica della convenzione Grotta Perfetta. Questo nuovo quartiere, abitato da molte giovani famiglie, aveva bisogno di un servizio così. Con il Parco di Tor Marancia e le nuove urbanizzazioni, questo quadrante sta cambiando volto.”

Un sistema educativo in crescita

L’assessora Pratelli ha sottolineato come “Il piccolo cosmo di Siro” rappresenti un ulteriore passo nel potenziamento del sistema educativo 0-6 anni avviato dal Campidoglio: “Abbiamo aperto 9 nuove strutture, aumentato di 500 posti l’offerta in città, ridotto le rette, esteso gli orari e sostenuto innovazione e sperimentazione. Qui si pratica già l’ambientamento partecipato, una metodologia che mette al centro la relazione con le famiglie. Perché quando la scuola è forte, lo è tutta la comunità educante.”

