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Roma internalizza i canili comunali: via libera della Giunta a un nuovo modello di gestione

Il progetto prevede il passaggio da una gestione affidata a ditte esterne a un modello “in house”, con l’obiettivo di rendere più efficiente e omogeneo il funzionamento delle strutture entro i prossimi mesi

Redazione - 9 Maggio 2026

La Giunta Capitolina ha approvato la memoria presentata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, che apre la strada all’internalizzazione dei servizi dei due canili comunali di Viale Marconi e Muratella.

Il progetto prevede il passaggio da una gestione affidata a ditte esterne a un modello “in house”, con l’obiettivo di rendere più efficiente e omogeneo il funzionamento delle strutture entro i prossimi mesi.

Un passo politico e strategico

Secondo Alfonsi, la scelta non è solo tecnica ma anche politica: «Si tratta di un intervento che tutela i lavoratori delle strutture e migliora la qualità del servizio. L’attuale gestione esterna ha mostrato criticità che incidono sull’efficienza complessiva e, di riflesso, sul benessere degli animali».

L’internalizzazione consentirà un monitoraggio costante dei canili e una maggiore attenzione ai percorsi di adozione, oltre a garantire una gestione più sostenibile dal punto di vista economico nel medio-lungo periodo, grazie all’ottimizzazione delle risorse interne e all’accesso a possibili finanziamenti.

Coinvolgimento di associazioni e volontari

Tra i benefici del nuovo modello, Alfonsi sottolinea anche il potenziamento del rapporto con associazioni e volontari: «Il controllo diretto delle risorse permette di strutturare una governance condivisa, valorizzando l’apporto del volontariato e delle organizzazioni del territorio».

Sicurezza e formazione per i lavoratori

Un altro obiettivo chiave riguarda il personale: l’internalizzazione offrirà maggiori certezze contrattuali e nuove opportunità di formazione e aggiornamento, con percorsi mirati a valorizzare le competenze professionali degli operatori impegnati nelle strutture.

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