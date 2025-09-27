Roma investe 58 milioni sulle strade: al via il nuovo piano di manutenzione e sicurezza

Roma investe sulle strade. Con un nuovo pacchetto da 58 milioni di euro, la Capitale entra in una nuova fase del grande programma di manutenzione e riqualificazione della rete viaria.

L’approvazione della Giunta Capitolina segna l’avvio di interventi che spaziano dal rifacimento delle pavimentazioni alla manutenzione dei marciapiedi, passando per la segnaletica aggiornata e il restauro dei tradizionali sanpietrini.

Non mancheranno opere di moderazione del traffico: nuove isole spartitraffico, rotatorie, piattaforme e attraversamenti pedonali rialzati andranno a migliorare la sicurezza dei cittadini, insieme alla manutenzione di percorsi pedonali protetti e al potenziamento della rete di smaltimento delle acque piovane.

Il Sindaco Roberto Gualtieri sottolinea i risultati già raggiunti: “Abbiamo riqualificato 630 chilometri di Grande Viabilità e molte strade municipali. Ciò che è stato fatto per il Giubileo resta un patrimonio per romani e turisti. Ora continuiamo a lavorare per consegnare a Roma una rete stradale sempre più sicura e moderna”.

Anche l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini evidenzia l’importanza di un impegno costante: “Questi 58 milioni confermano la volontà di prendersi cura della città. La manutenzione delle strade è un lavoro continuo, segno di attenzione verso i cittadini e il patrimonio della Capitale”.

